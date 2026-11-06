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Барселона записа нова победа в Евролигата в София

Барселона записа нова победа в Евролигата в София

Каталунците се справиха с Апоел Тел Авив

Барселона постигна драматична победа над Апоел Тел Авив с 93:90 в двубой от десетия кръг на баскетболната Евролига. Срещата се изигра в София, където израелският отбор домакинства в най-силния турнир на континента. Причината е напрежението в Близкия Изток.

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Най-резултатен за победителите беше Дарио Брисуела с 22 точки, като именно той донесе успеха с кош в края за Барса. Джъстин Робинсън добави 20 точки и 6 асистенции. Джош Небо също се отличи със силно представяне, записвайки дабъл-дабъл от 12 точки и 10 борби. За Апоел Тел Авив над всички беше Елайджа Брайънт с 25 точки, а Василие Мицич завърши с 24 точки и 7 асистенции.

Апоел влезе в последната четвърт с двуцифрен пасив, но успя да го стопи и да стигне до 4 точки, но в края това не стигна. Барселона е четвърти в класирането с актив от 7 победи и 3 загуби, а Апоел остава девети с 6-4.

С отлична игра в защита Фенербахче спечели с 84:65 домакинството си на испанския Баскония в друг мач от Евролигата. Турският тим ограни своя съперник до само 41 точки в първите три част, а гостите вкараха само четири тройки от 25 опита за целия мач.

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