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Стеф Къри вече е №17 в историята на НБА по отбелязани точки

Стеф Къри вече е №17 в историята на НБА по отбелязани точки
БТА

Гардът на Голдън Стейт Уориърс реализира 29 пункта за победата срещу Маями Хийт

Стеф Къри поведе своя Голдън Стейт Уориърс към шеста поредна победа в редовния сезон на НБА след категоричен успех със 120:100 над Маями Хийт в Сан Франциско. След слабото начало на кампанията с три последователни поражения, тимът от Калифорния демонстрира отлична форма и не остави шансове на съперника си.

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Къри завърши срещата с 29 точки. Той остана на крачка от четвърти пореден мач с 30 или повече точки, тъй като получи почивка в заключителните минути при решен двубой. С точна стрелба от дистанция в първата част, гардът задмина члена на „Залата на славата"  Оскар Робъртсън (26 710 точки) и зае 17-о място във вечната ранглиста на реализаторите в НБА.

В другия мач тази нощ Финикс Сънс спечели домакинството си на Орландо Меджик със 117:104. Девин Букър реализира 30 точки за „слънцата", чиито аванс бе достигнал до точно 30 точки в началото на последния период. Още 24 точки прибави Дилън Брукс. За Орландо Уендел Картър бе най-полезен с 27 точки и 13 борби, а Франц Вагнер завърши срещата с 15 точки и 15 асистенции.

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