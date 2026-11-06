Стеф Къри вече е №17 в историята на НБА по отбелязани точки

Стеф Къри поведе своя Голдън Стейт Уориърс към шеста поредна победа в редовния сезон на НБА след категоричен успех със 120:100 над Маями Хийт в Сан Франциско. След слабото начало на кампанията с три последователни поражения, тимът от Калифорния демонстрира отлична форма и не остави шансове на съперника си.

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Къри завърши срещата с 29 точки. Той остана на крачка от четвърти пореден мач с 30 или повече точки, тъй като получи почивка в заключителните минути при решен двубой. С точна стрелба от дистанция в първата част, гардът задмина члена на „Залата на славата" Оскар Робъртсън (26 710 точки) и зае 17-о място във вечната ранглиста на реализаторите в НБА.

В другия мач тази нощ Финикс Сънс спечели домакинството си на Орландо Меджик със 117:104. Девин Букър реализира 30 точки за „слънцата", чиито аванс бе достигнал до точно 30 точки в началото на последния период. Още 24 точки прибави Дилън Брукс. За Орландо Уендел Картър бе най-полезен с 27 точки и 13 борби, а Франц Вагнер завърши срещата с 15 точки и 15 асистенции.