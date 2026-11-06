Съотборниците на Хесус де Мигел носиха ковчега му

Испанският футбол изпрати в последния му път Хесус де Мигел, който почина трагично на 30-годишна възраст. Нападателят на Тенерифе издъхна в болница вледствие на сърдечен арест от тежък сблъсък с вратаря на ФК Андора Хесус Овоно. Стотици изпратиха Де Мигел до гробищата в градчето Наваермоса в провинция Толедо, откъдето са родителите му.

Испанският футбол потъна в траур след смъртта на 30-годишен играч

Флорентино Перес и Луис де ла Фуенте отдадоха почит

Сред най-известните присъстващи на погребението бяха президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес и директорът по институционалните отношения на клуба Емилио Бутрагеньо. На церемонията присъстваха още бившият футболист на „лос бланкос“ Предраг Миятович. Атлетико Мадрид също бе представен на високо ниво от изпълнителния директор Мигел Анхел Хил Марин.

Сред присъстващите бяха още селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте, президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан, ръководителят на Ла Лига Хавиер Тебас и бившият национален селекционер Хосе Антонио Камачо.

Съотборниците му носиха ковчега

Особено емоционални бяха сцените с футболистите на Тенерифе, които пристигнаха заедно, облечени в черни костюми. Те не скриха болката си от загубата на своя съотборник. Играчите на островния тим имаха честта да носят ковчега на Де Мигел на раменете си по време на последния му път. В церемонията се включиха и представители на бившия му клуб Кастейон.

Поради огромния интерес и желанието на стотици хора да присъстват на опелото, храмът не успя да побере всички. Много от събралите се останаха извън църквата, за да изпратят футболиста. От името на семейството представителят на играча Мануел Ернандес прочете емоционално послание, в което близките благодариха за огромната подкрепа и съпричастност.

„Хесус оставя празнина, която е невъзможно да бъде запълнена, но и огромен спомен у всички, които имахме щастието да споделим живота си с него“, се казва в посланието.