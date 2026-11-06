ГДБОП с предупреждение преди Черния петък: Фалшиви сайтове примамват с намаления до 95%

Намаления до 95%, фалшиви онлайн магазини и оферти за евтини почивки – с наближаването на Черния петък и коледните празници киберизмамниците стават все по-активни. Част от тях вече използват изкуствен интелект, за да създават почти идентични копия на популярни сайтове за пазаруване.

За рисковете предупреди комисар Светлин Лазаров от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), пред БТВ.

По думите му службите получават ежедневно между 100 и 150 сигнала от български граждани за различни онлайн измами.

„За съжаление, вече целогодишно имаме огромна палитра от киберизмами. Очакваме заради Черния петък те да имат доста по-голяма сила към потребителите“, обясни той.

Една от най-актуалните схеми е създаването на фалшиви онлайн магазини, които визуално почти не се различават от истинските.

Според комисар Лазаров през последните една-две години измамниците все по-често използват изкуствен интелект, за да копират логото, цветовете и оформлението на популярни търговски сайтове. Разликата обаче е в интернет адреса.

„Потребителите трябва да обърнат внимание на интернет адреса. Това е първата индикация, че той е много различен от официалната страница на дадения магазин“.

Фалшивите сайтове често предлагат нереалистично големи намаления – между 80 и 95%.

Например продукт, който в истински магазин струва 200 евро, може да бъде рекламиран само за 20 евро.

Освен ниските цени, фалшивите сайтове използват и психологически трикове, които подтикват потребителите да купуват прибързано. Сред тях са таймери с обратно броене, съобщения, че промоцията приключва след час, или предупреждения, че от даден продукт е останала само една бройка.

Понякога се появява и информация, че десетки други потребители разглеждат същата стока. Целта е купувачът да бъде притиснат да въведе данните на банковата си карта, без да провери дали сайтът е истински.

„Важно е българският онлайн потребител да не бърза при пазаруването си и да внимава къде въвежда данните от банковата си карта“.

Опасностите не се ограничават само до покупките на дрехи, техника и играчки. От ГДБОП отчитат и измами с резервации за ваканционни имоти, самолетни билети и концерти.

В социалните мрежи се публикуват обяви за атрактивни къщи и апартаменти на изгодни цени. Измамниците често използват откраднати снимки на реални имоти и искат предварително капаро между 150 и 300 евро.

Подобни обяви могат да се появят дори в популярни платформи за резервации. След като потребителят прояви интерес, получава съобщение, че трябва незабавно да преведе пари, за да запази резервацията си.

„Най-добре е да се плати на място, когато пристигнат. Ако им се поискат пари предварително, вероятността да бъдат измамени е доста голяма“, посочи комисар Лазаров.

Той предупреди и за фалшиви обяви за препродажба на билети за концерти и други събития, при които измамниците получават парите, без да предоставят обещания билет.

Друга разпространена схема е свързана с пратки, изпращани от чуждестранни търговци. Клиентът прави поръчка онлайн, но при доставката няма възможност за преглед и тест преди плащането.

Едва след като заплати сумата и отвори пакета, разбира, че съдържанието не отговаря на поръчаното.

От ГДБОП съветват потребителите да спазват няколко основни правила:

Проверявайте интернет адреса – фалшивите сайтове често използват адреси, които се различават от официалните;

Не се доверявайте на прекалено големи намаления – отстъпки от 80–95% могат да бъдат сигнал за измама;

Не бързайте с покупката – таймерите и съобщенията за последни бройки могат да бъдат средство за психологически натиск;

Проверявайте кога е регистриран сайтът – според ГДБОП много измамни страници са създадени съвсем наскоро;

Внимавайте при предварителни плащания – особено при резервации, направени чрез непроверени обяви в социалните мрежи;

Разглеждайте внимателно сайта, преди да платите – на компютър често е по-лесно да се забележат съмнителни детайли, отколкото на малкия екран на телефона.

По данни на комисар Лазаров сумите, за които постъпват сигнали, варират от 30 до 15 000 евро. Той призова гражданите да подават сигнал незабавно, независимо от размера на загубените пари.

„Колкото по-бързо се реагира, толкова шансът да се възстановят парите е по-голям“.

По думите му има случаи, в които благодарение на бързата реакция и международното сътрудничество откраднатите суми са били възстановени. Ако пострадалият потърси помощ едва след седмици или месец, възможността парите да бъдат върнати значително намалява.

При съмнение за измама потребителите трябва незабавно да се свържат и с банката си, за да поискат блокиране на картата или оспорване на плащането, както и да подадат сигнал до компетентните органи.

От ГДБОП напомнят, че в сезона на големите намаления най-важното правило е да не се пазарува прибързано, независимо колко изгодна изглежда офертата.