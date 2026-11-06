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Икономика

Нов технологичен хъб в София

Нов технологичен хъб в София

Xebia откри център в София и планира екип от 150 души до края на 2027 г.

Софтуерната компания Xebia откри първия си център за услуги в София. Дружеството планира местният екип да достигне 60 технологични специалисти до края на 2026 г. и да нарасне до 150 души до края на 2027 г.

Компанията вече набира софтуерни инженери и специалисти по облачни технологии, данни, изкуствен интелект, DevOps и платформено инженерство. Екипът в София ще разработва дигитални продукти, платформи за данни и приложения с изкуствен интелект за клиенти от финансовия сектор, телекомуникациите, транспорта и търговията на дребно.

„Целта ни е да изградим екип, в който опитни професионалисти могат да се развиват, да споделят знания и да си сътрудничат с колеги от цяла Европа“, заяви Венцислав Касамски, управляващ директор на Xebia за България.

България е 17-ият пазар на компанията. Офисът в София ще бъде част от структурата ѝ в Централна и Източна Европа, където Xebia има близо 1000 служители. Според регионалния управляващ директор Филип Рувре новият център ще позволи на компанията да разшири капацитета си за обслужване на клиенти в Европейския съюз.

Xebia е основана в Нидерландия през 2001 г., базирана е в САЩ и има над 4500 служители в световен мащаб.

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