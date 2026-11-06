Технологичните акции се сринаха след изборите в САЩ, Nasdaq загуби 2,5 трилиона долара

Мащабна разпродажба на технологични акции заличи трилиони долари от пазарната стойност на компании в САЩ, Европа и Азия след междинните избори за Конгреса. Победата на демократите, част от чиито кандидати водиха кампании за ограничаване на строителството на центрове за данни, засили опасенията на инвеститорите за бъдещето на сектора на изкуствения интелект.

Технологичният индекс Nasdaq Composite затвори в четвъртък със спад от над 5,5%, а компаниите в него загубиха общо около 2,5 трилиона долара от пазарната си стойност, сочат данни на Dow Jones. S&P 500 се понижи с 4,4%, а Dow Jones Industrial Average загуби над 3,4%. Nasdaq навлезе в територия на корекция, след като отстъпи с поне 10% спрямо скорошния си връх.

Производителите на чипове понесоха най-тежкия удар

Акциите на Nvidia поевтиняха с над 9%, което заличи повече от 400 млрд. долара от пазарната стойност на компанията. AMD и Micron загубиха по над 17%, Intel се понижи с 10,3%, а SanDisk се срина с над 22%. Индексът на производителите на полупроводници във Филаделфия отстъпи с повече от 12%.

Спадът обхвана и европейските пазари. Акциите на германския производител на чипове Infineon поевтиняха с над 8,5%, а тези на нидерландския производител на оборудване ASML загубиха 6,5%.

Разпродажбите продължиха в Азия в петък. Японският Nikkei 225 се понижи с 6,3% в следобедната търговия, а акциите на производителя на чипове памет Kioxia загубиха близо 11,5%. В Южна Корея спадът на Kospi надхвърли 8% сутринта и задейства механизъм за временно спиране на търговията. Тайванският Taiex отстъпи с 4,5% в петък, а борсата в Тайван отчете най-големия си седмичен спад от 2001 г. насам, според данни на LSEG.

Центровете за данни се превърнаха в предизборна тема

Демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса. В десетки местни допитвания в страната избирателите гласуваха и по предложения за ограничаване на изграждането на центрове за данни. Избраната за губернатор на Тексас Джина Инохоса обеща мораториум върху строителството на нови обекти, а сенаторът Бърни Сандърс призова за подобна мярка на национално равнище.

Президентът Доналд Тръмп обвини демократите за борсовия спад. Сузана Стрийтър, главен инвестиционен стратег в Wealth Club, посочи, че перспективата за рязко забавяне на строителството на центрове за данни засилва вече съществуващите съмнения дали огромните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект ще донесат очакваната възвръщаемост.

Президентът и съосновател на OpenAI Грег Брокман заяви на технологична конференция в Калифорния, че реакцията срещу центровете за данни е изненадала сектора. По думите му компаниите трябва да разговарят пряко с хората в районите, където планират да изграждат такива обекти.