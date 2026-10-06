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Икономика

Европейските борси приключиха с ръст, STOXX 600 се повиши с близо 0,5%

Европейските борси приключиха с ръст, STOXX 600 се повиши с близо 0,5%

Общоевропейският индекс STOXX 600 нарасна с 0,48% до 636,63 пункта

Европейските фондови пазари приключиха търговията с повишения, подкрепени от спада на доходността по облигациите в еврозоната и по-силния интерес към рискови активи, предаде Ройтерс.

Общоевропейският индекс STOXX 600 нарасна с 0,48% до 636,63 пункта. Германският DAX прибави 0,77%, френският CAC 40 – 0,4%, а лондонският FTSE 100 се повиши с 0,42%. Ръст отчетоха и борсите в Милано и Мадрид.

Повечето сектори завършиха сесията на положителна територия. Туристическите и развлекателните компании поведоха ръста с 1,4%, а акциите на големите банки поскъпнаха средно с 1,1%.

Доходността по облигациите в еврозоната се понижи, след като миналата седмица достигна многогодишни върхове. Инвеститорите продължават да следят бюджетните рискове във Франция и политическата несигурност в Европа.

Сътресенията на облигационните пазари доведоха и до понижаване на очакванията за бъдещи увеличения на лихвите от Европейската централна банка. Пазарите вече калкулират напълно само едно ново повишение и около 80% вероятност за второ.

Еврото остана близо до 17-месечно дъно на фона на опасенията около френския държавен дълг и политическата обстановка в региона.

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