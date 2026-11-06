Студенти в Студентски град мръзнат без парно и топла вода в началото на зимата

Студенти в Студентски град в София посрещат зимата без нормално отопление и топла вода.

За поредна година проблемът с топлоснабдяването в общежитията създава сериозни затруднения на живеещите там. В блок 61 на УНСС и други общежития младежите са принудени да търпят студа, да се къпят с ледена вода или да търсят алтернативи за поддържане на личната си хигиена извън домовете си.

„Нямаме парно и топла вода приблизително 10 дни“, разказват студенти.

В някои от блоковете топлоподаването е възстановено през последните часове, но проблемът остава нерешен навсякъде. По думите на живеещите причината е остарялата топлопреносна мрежа, по която се губи значителна част от топлата вода по пътя към общежитията.

„Топлофикация“ се опитва да предотврати по-сериозни аварии, като повишава температурата и намалява дебита. Това обаче води до сегашното ни положение – нямаме никаква топла вода и почти никакво отопление“, обяснява студент пред НОВА ТВ.

За някои младежи проблемът продължава дори по-дълго.

Студентка, която живее на по-висок етаж, разказва, че от около месец почти не е имала възможност да използва топла вода.

„Случаите, в които имам, са единични. Вечер е напълно невъзможно да се изкъпя нормално, без да използвам леденостудена вода. Температурите са ниски и като цяло замръзваме“.

За да поддържат личната си хигиена, част от студентите са принудени да търсят решения извън общежитията. Някои използват фитнес залите в района, а други прибягват до добре познатите методи с кофа, канче и бързовар.

„Правила съм опити да се къпя със студена вода. Не е лесно, тежко е, но някак трябва да поддържаме личната си хигиена, без да разчитаме, че в даден момент „Топлофикация“ ще ни осигури топла вода“, разказва друга студентка.

Ситуацията се усложнява и от правилата в общежитията, които по принцип не позволяват използването на допълнителни електрически отоплителни уреди заради опасност от претоварване на електрическата мрежа и възникване на пожари.

В конкретния случай обаче домоуправителката на блок 61 е направила компромис и временно е разрешила използването на отоплителни тела.

„Изключително благодарни сме на нашата домоуправителка, че направи този компромис“, разказва студентка.

По думите на живеещите в общежитията проблемът не е нов и се повтаря от години. Най-често затрудненията започват още през септември и продължават през следващите месеци.

Липсата на топла вода и отопление се редува, като понякога студентите остават без едната услуга, а друг път – без двете едновременно. Прекъсванията продължават с дни, а в отделни случаи топлата вода се появява само за кратко.

Студентите твърдят, че многократно са подавали сигнали и са търсили съдействие от отговорните институции. Ръководството на общежитията също е предприело действия. Председателят на домовия съвет на блок 61 е изпратил доклад до директора на поделение „Студентски столове и общежития“, в който подробно е описан проблемът.

„Задействаха процеса по проверка на причината за проблема и бяха извикани техници. Но до момента реален резултат няма“, обяснява той.

Междувременно студентите продължават да посещават лекции и да се подготвят за изпити в условия, които трудно могат да бъдат определени като нормални. Налага им се да стоят в стаите си с няколко ката дрехи и завити с одеяла.

Младежите настояват „Топлофикация София“ и отговорните институции да предприемат спешни мерки за трайно решаване на проблема, който всяка година превръща зимата в изпитание за живеещите в Студентски град.