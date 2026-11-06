Открит е пистолетът, с който е убит бизнесменът Илиян Филипов

Открит е пистолетът, с който на 30 септември в Пловдив бе застрелян бизнесменът Илиян Филипов, съобщава „24 часа“. Според източници на изданието от бизнессредите оръжието е намерено в река Марица. Разследващите не са огласили подробности.

На 10 октомври са видяни водолази и полицейски служители да претърсват реката под Панаирния мост в Пловдив. В отговор на писмено запитване на изданието за оръжието окръжният прокурор Ваня Христeва е отказала достъп до информация по досъдебното производство.

Обвиняемият за убийството Славчо Мегеров беше задържан около 20 часа след стрелбата. Две съдебни инстанции са преценили, че има достатъчно косвени улики срещу него. Мегеров остава в ареста с окончателно определение на Апелативния съд от 13 октомври. Той досега не е искал промяна на мярката си за неотклонение.

Според обвинението предполагаемият мотив за убийството са неуредени финансови отношения. Филипов и Мегеров били съдружници и планирали голям инвестиционен проект в София, от който впоследствие Мегеров бил отстранен.