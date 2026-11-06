Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Един човек е загинал при пожар в троянското село Белиш. Това съобщи в публикация във Фейсбук кметът на Троян Донка Михайлова.

Загинала е 77-годишна жена, информират от ОД на МВР – Ловеч.

При пожара е изпепелена двуетажна къща.

От ОД на МВР – Ловеч съобщиха,че 00.40 ч в РУ и РСПБЗН Троян е получен сигнал за пожар в къща в с.Белиш.

Към адреса незабавно са изпратени 4 екипа на пожарната, но огънят е успял да обхване цялата двуетажна къща. При влизане в едно от помещенията е намерено тялото на 77-годишната обитателка на имота, уточняват от ОД на МВР – Ловеч, пише местната медия zetramedia.com.

Няма засегнати други имоти и постройки.

Цяла нощ са продължили дейностите по гасенето на пожара. В момента се извършва оглед. Образувано е ДП в РУ Троян и се изясняват причините за произшествието.

"Лошо започва денят. Жесток пожар в Белиш. Загинал е човек.