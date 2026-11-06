Жена загина при пожар в троянското село Белиш
При пожара е изпепелена къща
Един човек е загинал при пожар в троянското село Белиш. Това съобщи в публикация във Фейсбук кметът на Троян Донка Михайлова.
Загинала е 77-годишна жена, информират от ОД на МВР – Ловеч.
При пожара е изпепелена двуетажна къща.
От ОД на МВР – Ловеч съобщиха,че 00.40 ч в РУ и РСПБЗН Троян е получен сигнал за пожар в къща в с.Белиш.
Към адреса незабавно са изпратени 4 екипа на пожарната, но огънят е успял да обхване цялата двуетажна къща. При влизане в едно от помещенията е намерено тялото на 77-годишната обитателка на имота, уточняват от ОД на МВР – Ловеч, пише местната медия zetramedia.com.
Няма засегнати други имоти и постройки.
Цяла нощ са продължили дейностите по гасенето на пожара. В момента се извършва оглед. Образувано е ДП в РУ Троян и се изясняват причините за произшествието.
"Лошо започва денят. Жесток пожар в Белиш. Загинал е човек.
В случай като този, е нужна помощ - с техника, със средства, често - с настаняване в първите дни. С времето създадохме цяла система за подкрепа. Дано се налага на малко хора да я ползват", написа във Фейсбук Донка Михайлова.