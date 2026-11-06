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„Възраждане“: Правителството да представи оценка на икономическите щети за Черноморието от войната в Украйна

„Възраждане“: Правителството да представи оценка на икономическите щети за Черноморието от войната в Украйна

Докато българският бизнес губи милиони, управляващите трябва да защитават националния интерес, а не да търсят нови начини да финансират чужд конфликт, смята Костадинов

„Възраждане“ настоя в декларация от парламентарната трибуна правителството незабавно да представи оценка на икономическите щети за Черноморието от войната в Украйна и да поиска от Европейската комисия компенсационен механизъм за засегнатите предприятия.

Необходими, според политическата сила, са и конкретни мерки за ограничаване на извънредните застрахователни разходи, гарантиране на безопасното гражданско корабоплаване и защита на българския бизнес, предава БТА.

"Националната сигурност не се изчерпва с военните ангажименти. Тя означава и защита на икономиката, работните места и поминъка на българските граждани", заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По думите му българското Черноморие не трябва да плаща с работни места и загубени милиони цената на чужд военен конфликт.

Той добави, че страната ни не може едновременно да понася икономическите щети от войната в Украйна и да поема нови финансови ангажименти за нейното продължаване.

"Докато българският бизнес губи милиони, управляващите трябва да защитават националния интерес, а не да търсят нови начини да финансират чужд конфликт", подчерта Костадинов, като изрази тревога по повод данните за отражението на военната ескалация върху българската морска индустрия и икономиката на Черноморието. 

"Само през октомври 2026 г. запитванията за кораборемонт са намалели с 40–60%, производственото натоварване е спаднало с до 60%, а девет договора на стойност над 4,2 милиона евро са отменени. Под риск са поставени хиляди работни места в сектор, който осигурява над 4500 преки и около 10 000 непреки работни места", цитира данни Костадин Костадинов.

"Последиците не се ограничават до корабостроенето и кораборемонта. Военната нестабилност, опасността от морски мини и безпилотни системи застрашават туризма, рибарството и пристанищната дейност. Българските предприятия губят международни клиенти, рибарите са изправени пред рискове за поминъка си, а предстоящият туристически сезон може да понесе сериозни щети", се посочва в декларацията.

Възраждане“ категорично се противопоставя на предоставянето на нови финансови средства за Украйна, докато българските граждани и предприятия плащат цената на този конфликт. Не може за българското здравеопазване, образование, инфраструктура и бизнес все да няма достатъчно средства, а за чужди военни ангажименти да се търсят нови милиарди, отбеляза лидерът на политическата сила.

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