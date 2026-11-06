Колко струва да посетиш 10-те най-добри ресторанта в света?

Испанският ресторант Asador Etxebarri оглави класацията The World’s 50 Best Restaurants за 2026 г., представена в перуанската столица Лима, пише Ел Паис. Ресторантът на шеф Битор Аргинсонис, който се намира в село Акспе в Страната на баските, се изкачи от второ на първо място след десетилетие сред водещите имена в класацията.

В основата на кухнята му е готвенето на жар. Аргинсонис използва различни видове дървесина според продукта – вечнозелен дъб за рибата, морските дарове и зеленчуците и лозови пръчки за месото. В дегустационното меню влизат червени скариди от Паламос, сирене от млякото на собствените му биволици и говежда пържола. За десерт се сервира сладолед от редуцирано мляко със сок от цвекло. Ресторантът работи само на обяд, а менюто се плаща предварително и струва 300 евро без напитките.

На второ място се нареди Gaggan в Банкок, който се изкачи с четири позиции. Шеф Гаган Ананд поднася 22-степенно меню, вдъхновено от индийската кухня, на бар с едва 14 места. Трети е Alchemist в Копенхаген, където шеф Расмус Мунк съчетава около 50 ястия с визуални ефекти, театър и технологии. Менюто струва 750 евро, а вечерята на „Масата на сомелиера“ с включена селекция от вина достига 2400 евро.

Най-големият скок в челната десетка е на друг ресторант от Копенхаген. Kadeau се изкачи от 41-во на осмо място с кухня, която използва сезонни продукти от датския остров Борнхолм. Мадридският DiverXO на шеф Дабис Муньос отстъпи от четвърта на девета позиция.

Колко струва менюто в десетте най-добри ресторанта