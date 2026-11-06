Колко струва да посетиш 10-те най-добри ресторанта в света?
Менютата варират от 230 до 2 хиляди евро на човек
Испанският ресторант Asador Etxebarri оглави класацията The World’s 50 Best Restaurants за 2026 г., представена в перуанската столица Лима, пише Ел Паис. Ресторантът на шеф Битор Аргинсонис, който се намира в село Акспе в Страната на баските, се изкачи от второ на първо място след десетилетие сред водещите имена в класацията.
В основата на кухнята му е готвенето на жар. Аргинсонис използва различни видове дървесина според продукта – вечнозелен дъб за рибата, морските дарове и зеленчуците и лозови пръчки за месото. В дегустационното меню влизат червени скариди от Паламос, сирене от млякото на собствените му биволици и говежда пържола. За десерт се сервира сладолед от редуцирано мляко със сок от цвекло. Ресторантът работи само на обяд, а менюто се плаща предварително и струва 300 евро без напитките.
На второ място се нареди Gaggan в Банкок, който се изкачи с четири позиции. Шеф Гаган Ананд поднася 22-степенно меню, вдъхновено от индийската кухня, на бар с едва 14 места. Трети е Alchemist в Копенхаген, където шеф Расмус Мунк съчетава около 50 ястия с визуални ефекти, театър и технологии. Менюто струва 750 евро, а вечерята на „Масата на сомелиера“ с включена селекция от вина достига 2400 евро.
Най-големият скок в челната десетка е на друг ресторант от Копенхаген. Kadeau се изкачи от 41-во на осмо място с кухня, която използва сезонни продукти от датския остров Борнхолм. Мадридският DiverXO на шеф Дабис Муньос отстъпи от четвърта на девета позиция.
Колко струва менюто в десетте най-добри ресторанта
- Asador Etxebarri, Акспе – 300 евро без напитките.
- Gaggan, Банкок – 427 евро плюс 3,2% такса за резервация.
- Alchemist, Копенхаген – 750 евро.
- Quintonil, Мексико Сити – 235 евро.
- Wing, Хонконг – 225 евро без напитките, плюс 10% такса за обслужване и още 10% за чай и вода.
- The Chairman, Хонконг – ресторантът не е публикувал цена на менюто си.
- Kjolle, Лима – 255 евро.
- Kadeau, Копенхаген – 335 евро.
- DiverXO, Мадрид – 450 евро без напитките.
- Plénitude, Париж – от 475 евро без напитките.