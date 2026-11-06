Увеличили са се сигналите на тел. 112 за паднали дървета и наводнени улици

Общо 31 196 повиквания са регистрирани за периода от 30 октомври до 6 ноември на тел. 112, като увеличението спрямо същия период на миналата година е 8,2%, съобщиха от Дирекция „Национална система 112" – МВР.

През седмицата са регистрирани множество сигнали за паднали дървета, клони, камъни и наводнени улици и имоти. На 2 ноември за пороен дъжд, наводни улици и подлези във Варна са постъпили 155 сигнала и четири – за Добрич. За Кърджали сигналите са 67.

От общия брой повиквания най-много – 13 394, са насочени към центровете за спешна медицинска помощ, 2135 са били за транспортни произшествия, 849 – за аварии, 490 – за пожари и 136 – за бедствия, отбелязаха от Дирекцията.

Постъпили са 6833 сигнала за престъпления против личността и 843 за престъпления против собствеността. За рисково шофиране и гонки са подадени 15 сигнала, за изгубени или бедстващи хора – 299 и за нелегални мигранти или бежанци – девет. Към общините за реакция са изпратени 6024 сигнала.

През периода са отработени 12 трансгранични обаждания, сред които за домашно насилие над българска гражданка в Гърция, за кражба в Германия, а в Хърватия – за необходимост от намеса на полиция.