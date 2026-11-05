Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Хиляди абонати на "Топлофикация София" продължават да са без парно и топла вода, като според председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова те имат право на неустойки.

Манолова заяви, че на сайта на дружеството в момента няма обявени планови ремонти или профилактика. По думите ѝ има абонати, които са останали без топла вода в продължение на 90 дни.

"На сайта на "Топлофикация" няма обявени планови ремонти и профилактика в момента. Има хора, които от 90 дни са без топла вода. Парното беше пуснато в края на миналия месец - от 29 октомври. Вече 48-часовият гратисен период изтече. За всеки ден, в който хората са без парно, считано от 2 ноември, имат право на неустойка. Това пише в общите условия", каза Манолова в "Интервюто в Новините на NOVA".

КЗП ще проследи дали в ноемврийските фактури "Топлофикация София" ще начисли дължимите неустойки за всеки ден без парно.

Манолова посочи, че ако дружеството не включи компенсациите във фактурите, КЗП ще предприеме действия по съдебен ред. Тя заяви, че ще заведе два иска - единият за дължимите неустойки, а другият - колективен иск за нарушение на интересите на потребителите.

Ръководството на "Топлофикация София" ще бъде изслушано следващата сряда на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет.

На заседанието Манолова заяви, че ще настоява за график за възстановяване на парното и за изплащане на неустойките. "Ще ги заплаша с колективни искове", каза председателят на КЗП.

Манолова допълни, че ще следи и за това във фактурите на абонатите да не бъде начислявана "сградна инсталация".