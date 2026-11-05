По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

Повишаването на заплатите в музеите и намирането на устойчив модел за финансиране на културните институти са сред приоритетите на Министерството на културата. Това заяви министър Евтим Милошев пред парламентарната Комисия по културата и медиите в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Тома Биков.

Комисията обсъди и забавените хонорари на актьорите в държавните театри. Вяра Петрова от „Прогресивна България“ постави въпроса за неизплатените суми и системния дефицит в сценичните изкуства. Милошев определи темата като една от най-горещите в министерството. Заместник-председателят на комисията Йорданка Фандъкова призова за спешна промяна в модела на финансиране, като посочи, че ежегодното покриване на дефицитите е неустойчиво.

Средствата за културния календар и съставите на БНР

Милошев очаква средствата за Националния културен календар през 2027 г. да бъдат поне колкото през 2026 г. Депутатът от ДПС Николай Златарски попита дали бюджетът ще стигне за предложенията по петте направления и за извънредното направление, свързано с домакинството на България на „Евровизия“, както и дали при необходимост може да се осигури допълнително финансиране.

Министърът определи като устойчиво решението за допълнителни средства за музикалните състави на БНР. По думите му то е постигнато в разговори между Министерството на културата, ръководството на радиото и Министерството на финансите.

Върнати пари за ученическа практика и проверка за салон в „Горна баня“

Средствата, събрани от родителите за археологическата практика на учениците от Националната гимназия за древни езици и култури, са възстановени изцяло, съобщи Милошев в отговор на въпрос на Стоян Тричков от „Прогресивна България“.

Иво Михайлов от „Продължаваме промяната“ постави въпроса за физкултурния салон на Националния учебен комплекс по култура в столичния квартал „Горна баня“. По думите му са необходими още 141 877 евро за преместване на канал, за да може салонът да бъде изграден. Програмата на Министерството на образованието, по която е финансиран проектът, е приключила. Милошев пое ангажимент да проучи случая и да изпрати писмен отговор.

Министерството ще предприеме действия за Царската гара

В отговор на въпрос на Чило Попов от „Демократична България“ Милошев заяви, че Министерството на културата ще предприеме действия за спасяването на Царската гара в Казичене. Историческата сграда е в критично състояние и се руши.

На заседанието стана ясно още, че над 110 становища са постъпили по проекта за промени в устройствения правилник на министерството. Милошев заяви, че критичните бележки и предложения ще бъдат взети предвид при окончателното решение. По повод предстоящата административна реформа той увери, че служителите, които работят почтено и в полза на българската култура, ще имат място във ведомството.