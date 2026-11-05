Новини
Търси
Подкаст
Политика

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

Това обяви министър Евтим Милошев

Повишаването на заплатите в музеите и намирането на устойчив модел за финансиране на културните институти са сред приоритетите на Министерството на културата. Това заяви министър Евтим Милошев пред парламентарната Комисия по културата и медиите в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Тома Биков.

Комисията обсъди и забавените хонорари на актьорите в държавните театри. Вяра Петрова от „Прогресивна България“ постави въпроса за неизплатените суми и системния дефицит в сценичните изкуства. Милошев определи темата като една от най-горещите в министерството. Заместник-председателят на комисията Йорданка Фандъкова призова за спешна промяна в модела на финансиране, като посочи, че ежегодното покриване на дефицитите е неустойчиво.

Средствата за културния календар и съставите на БНР

Милошев очаква средствата за Националния културен календар през 2027 г. да бъдат поне колкото през 2026 г. Депутатът от ДПС Николай Златарски попита дали бюджетът ще стигне за предложенията по петте направления и за извънредното направление, свързано с домакинството на България на „Евровизия“, както и дали при необходимост може да се осигури допълнително финансиране.

Министърът определи като устойчиво решението за допълнителни средства за музикалните състави на БНР. По думите му то е постигнато в разговори между Министерството на културата, ръководството на радиото и Министерството на финансите.

Върнати пари за ученическа практика и проверка за салон в „Горна баня“

Средствата, събрани от родителите за археологическата практика на учениците от Националната гимназия за древни езици и култури, са възстановени изцяло, съобщи Милошев в отговор на въпрос на Стоян Тричков от „Прогресивна България“.

Иво Михайлов от „Продължаваме промяната“ постави въпроса за физкултурния салон на Националния учебен комплекс по култура в столичния квартал „Горна баня“. По думите му са необходими още 141 877 евро за преместване на канал, за да може салонът да бъде изграден. Програмата на Министерството на образованието, по която е финансиран проектът, е приключила. Милошев пое ангажимент да проучи случая и да изпрати писмен отговор.

Министерството ще предприеме действия за Царската гара

В отговор на въпрос на Чило Попов от „Демократична България“ Милошев заяви, че Министерството на културата ще предприеме действия за спасяването на Царската гара в Казичене. Историческата сграда е в критично състояние и се руши.

На заседанието стана ясно още, че над 110 становища са постъпили по проекта за промени в устройствения правилник на министерството. Милошев заяви, че критичните бележки и предложения ще бъдат взети предвид при окончателното решение. По повод предстоящата административна реформа той увери, че служителите, които работят почтено и в полза на българската култура, ще имат място във ведомството.

Още по темата

Милошев: Будителите са хора, които не спят, за да държат будна нацията

Милошев: Будителите са хора, които не спят, за да държат будна нацията

Евтим Милошев: Това е събитие, което се случва веднъж на 1000 години

Евтим Милошев: Това е събитие, което се случва веднъж на 1000 години

Евтим Милошев към студентите в УАСГ: Успехът не идва от силните думи, а от ежедневната работа

Евтим Милошев към студентите в УАСГ: Успехът не идва от силните думи, а от ежедневната работа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота

Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота

Павел Попов: Андрей Гюров може да обедини демократичната общност след изборите

Павел Попов: Андрей Гюров може да обедини демократичната общност след изборите

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Радан Кънев пита ЕК дали България е обсъждала пренасочване на пенсионни вноски към НОИ

Радан Кънев пита ЕК дали България е обсъждала пренасочване на пенсионни вноски към НОИ

Мирчев иска от Радев гаранция, че данъците и осигуровките няма да се вдигат през 2027 г.

Мирчев иска от Радев гаранция, че данъците и осигуровките няма да се вдигат през 2027 г.

Водещи

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

  • Току-що
Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

  • Преди 4 минути
Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

  • Преди 8 минути
По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

  • Преди 9 минути
Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

  • Преди 18 минути
Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

  • Преди 21 минути
НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

  • Преди 25 минути
Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

  • Преди 32 минути
Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

  • Преди 34 минути
Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

  • Преди 35 минути
Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

  • Преди 48 минути
Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

  • Преди 51 минути
Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

  • Преди 54 минути
Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

  • Преди 1 час