ГЕРБ: Бюджет 2027 е рамка на инерцията

ГЕРБ-СДС определиха проекта на бюджет за догодина като бюджет на инерцията на брифинг в парламента след представянето на план-сметката в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

От представянето на бюджета в Университета за национално и световно стопанство разбрахме много неща, включително и това, че медиите са "обладани" от опозицията, коментира Красимир Вълчев. Според него няма нищо лошо да се покаже уважение към УНСС, но също така управляващите трябва да покажат необходимото уважение и към всички останали институции, и към широката общественост.

Той добави, че все още на сайта на Министерството на финансите проектът на бюджет не е качен, за да могат да се запознаят с него. Ако искаме да разберем бюджета, трябва да се доверим единствено на думите на управляващите, не можем да направим собствен прочит, не можем да разчитаме на прочита на останалите експерти, не само Народното събрание, нито една друга институция не може да го прочете, дори УНСС не знае какъв трансфер да очаква за следващата година, коментира Вълчев. Той оприличи цялото мероприятие повече на партийно събрание. Цялата парламентарна група беше събрана там да ръкопляска, но вероятно знаят, че в Закона за висшето образование има забрана за осъществяване на политическа дейност на територията на висшите училища, посочи депутатът. Ако това беше чисто академична дискусия, нямаме нищо против, но управляващите нарушиха и закона, тъй като всяка критика към опозицията, към "обладаните медии" или към някой друг, прави партийно-политическа една такава сбирка, а не чисто академична, изтъкна Красимир Вълчев.

По думите му бюджетът нито е благоразумен, нито е антиинфлационен, нито е ляв, нито е десен, нито е социален. Просто не знаем как да го наричаме, освен, може би, бюджет на инерцията. Ще продължи инфлацията, доколкото, ще продължи проинфлационната бюджетна политика, бюджетните дефицити, коментира той.

От ГЕРБ-СДС имат съмнения, че правителството харесва инфлацията, защото, по думите на Вълчев, продължава да я "помпа" с бюджетите, които предлага. Инфлационният данък е най-силният, най-лесно се събира, най-много взема от джобовете на хората и това им помага да намаляват бюджетния дефицит, обясни депутатът.

Ако бяха приели нашите решения, ако не бяха правили процедурни хватки да отложат решенията за горивата, за компенсациите за тока, може би имахме шанса да пресечем част от инфлацията, изтъкна Красимир Вълчев. Според ГЕРБ-СДС ще продължи и това да се вземат пари чрез инфлацията от българските граждани.

Тогава, когато представиш бюджета извън сградата на парламента, това означава, че ти не държиш на тази институция, не държиш да чуеш нейното мнение и тя се превръща де факто в един гумен печат на управляващите, коментира Теменужка Петкова, финансов министър в кабинета "Желязков". Премиерът Радев, в рамките на представянето, спомена, че има много лошо наследство, тази мантра вече е стана изключително досадна, но той постави и няколко въпроса към тези, които искат бюджетът да бъде приведен в съответните рамки и параметри, съответстващи на европейските правила - каза, нека дойдат и ми кажат как да намаля заплатите, как да намаля пенсиите, отбеляза Петкова. Бихме желали да обясним на господин премиера, че отговорите на тези въпроси могат да бъдат дадени тук, в Народното събрание, тогава, когато ние от опозицията, от парламентарната група на ГЕРБ -СДС, предлагаме решения, с които да намалим цените на горивата, на електрическата енергия, но управляващите неглижират всички тези неща, изтъкна Теменужка Петкова.

Премиерът Радев също така акцентира върху одитите на Сметната палата. Тези одити се използват като някаква мантра и като някакво обяснение на всичките им некомпетентни и неправилни решения, на които сме свидетели до настоящия момент. Сметната палата проверява всички министерства ежегодно, подчерта още бившият финансов министър. От параметрите на план-сметката става ясно, че този бюджет нито е разумен, нито ще реши някои от проблемите на българското общество, коментира Петкова и предупреди, че предстои отново висока инфлация.

Теменужка Петкова отбеляза и новия дълг, заложен в проекта, от 8 милиарда и 600 милиона евро, както и намерението за увеличаване на максималния осигурителен доход, въвеждане на данък "свръхпечалба", увеличаване на данъка, свързан с облагането на ваучерите. Така че това, което ни чака, никак не е оптимистично, е заключението на ГЕРБ-СДС, които посъветваха управляващите да погледнат и оценката на Европейската комисия на бюджетния план, който страната ни е представила в Брюксел.

Искам да го попитам премиера Радев дали ще се извини сега за това, което внесе като бюджетни параметри за 2027 г. със същите аргументи, с които се извини на бизнеса от името на кабинета "Желязков", без да има никакво касателство към този процес, каза Теменужка Петкова. И вторият ѝ въпрос - ще гарантират ли с тези бюджетни параметри, че няма да бъдат променени, увеличени данъците в следващите години.

Това, което видяхме в презентирането на днешния бюджет е, че един от основните инструменти, за пълнене на този бюджет ще бъде инфлацията, коментира Жечо Станков. По думите му тя може да бъде успокоена с механизма, който ГЕРБ-СДС предлага - битовите потребители да остават на регулиран пазар, за което са заложени средства. Станков припомни, че управляващите са отхвърлили в зала предложението им за намаление цената на горивата чрез намаляване на ДДС и акциза.

Така че инфлацията ще е основният инструмент за пълнене на хазната, но тя ще е и основният инструмент за бъркане дълбоко в джоба на всяко едно българско домакинство, това не може да бъде наваксано с показване на каквито и да е проценти за повишение на социални плащания, смята Жечо Станков.

Имаше едни лозунги за прозрачност, имаш лозунги за публичност, как това едва ли не се прави за първи път, изтъкнаха още от ГЕРБ-СДС.

Хубаво е да попитате и Министерство на финансите кои са тези експерти, според техните думи, които сами на своя глава отиват и предлагат на Европейската комисия да бъдат национализирани част от личните партиди на българските граждани във втория стълб, кой е този смел експерт, който е предложил това на Европейската комисия, допълни Теменужка Петкова.