Муцунски: ЕС подкрепя диалога между Северна Македония и България

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че Скопие продължава диалога с България с подкрепата на европейските институции и държавите членки на Европейския съюз. Той подчерта, че позициите на страната му остават ясни и принципни.

Муцунски коментира темата по време на съвместна пресконференция с швейцарския външен министър и действащ председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Игнацио Касис.

„По отношение на въпроса с България, мисля, че ясно заявихме, че в момента работим по диалог, за който, както чухте от представителите на Европейския съюз, имаме подкрепа както от европейските институции, така и от държавите членки“, посочи Муцунски.

Той допълни, че както настоящите разговори, така и контактите през последните две години се основават на позиции, които Скопие е представило ясно пред европейските си партньори.

Повод за журналистическия въпрос беше изказване на еврокомисаря по разширяването Марта Кос от 4 ноември. На пресконференция в Брюксел след представянето на пакета за разширяване на ЕС за 2026 г. тя заяви, че Европейската комисия полага значителни усилия за подобряване на отношенията между Северна Македония и България, но не всички нейни действия се оповестяват публично.

„Правим много за отношенията между Северна Македония и България, но не казваме всичко“, заяви Кос.

При представянето на годишния доклад еврокомисарят отново подчерта, че за напредък в преговорите за членство и отваряне на първия клъстер „Основи“ Северна Македония трябва да приеме конституционните промени, договорени през 2022 г. Те предвиждат включването на представители на малцинствата в Конституцията на страната.

По време на заседание на Комисията по външни работи на Европейския парламент докладчикът за Северна Македония призова Кос да засили дипломатическите усилия за преодоляване на спора между Скопие и София. Той посочи отношенията между Хърватия и Черна гора като пример за решаване на двустранни въпроси чрез диалог.

Според него двустранните спорове не трябва да блокират европейската интеграция, а изходът от настоящата ситуация трябва да бъде намерен чрез преки разговори между правителствата на Северна Македония и България.

В последното си изявление Муцунски не посочи конкретен срок за приключване на диалога със София, нито дали се предвиждат определени времеви рамки за следващите разговори.

Миналата седмица, по време на пресконференция със словашкия външен министър Юрай Бланар, Муцунски съобщи, че към момента няма планирана официална среща с българския външен министър Велислава Петрова-Чамова. Той обаче не изключи възможността двамата да разговарят в кулоарите на предстоящи през декември министерски срещи на НАТО и ОССЕ.

Северна Македония очаква през същия месец да бъде домакин на среща на Платформата за сътрудничество на държавите от Югоизточна Европа, която също може да предостави възможност за контакт между двамата министри.

Муцунски заяви, че при евентуална среща с българския си колега възнамерява да обсъди както европейската интеграция на Северна Македония, така и въпроси, свързани с действията на официална София, които според него засягат страната му. В този контекст той направи препратка към случая с Ива Михайлова.

Последната среща между Муцунски и Петрова се състоя на 8 октомври в София в рамките на министерска среща, посветена на Коридор 8. Разговорът беше определен от македонския министър като конструктивен и проведен в позитивна атмосфера, но без постигане на съществен напредък.

От своя страна българският външен министър заяви, че България подкрепя европейската перспектива на Северна Македония, но очаква изпълнение на ангажиментите, поети през 2022 г., включително приемането на необходимите конституционни промени.

Срещата през октомври беше проведена по инициатива на Северна Македония и по идея на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.