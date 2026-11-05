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"Приготвяйте си паспортите": Турските медии приветстват визова либерализация с България

"Приготвяйте си паспортите": Турските медии приветстват визова либерализация с България
Pixabay

Турският печат акцентира върху факта, че ходът на България е от огромно значение, тъй като Шенгенското пространство остава трудно достъпна зона за местните граждани поради строгите изисквания

Възможността България да направи стъпка към облекчаване на визовия режим за турски граждани предизвика вълна от ентусиазъм и позитивни реакции в югоизточната ни съседка. Водещите турски медии единодушно определят този ход като „визова надежда“ и исторически пробив, който идва непосредствено след сходни облекчения, обявени от Германия. Обзорът на турския печат по темата е направен от БТА.  

Решението за премахване на административните пречки пред турските туристи е било обсъждано в Лондон, където българският министър на туризма Илин Димитров и турският му колега Мехмет Нури Ерсой проведоха ключова среща в рамките на международното изложение World Travel Market (WTM) 2026, пише „Йени Шафак“.

Засиленият интерес от страна на София има и прагматично икономическо обяснение, което медиите в Турция не пропуснаха да отбележат. Консервативният всекидневник „Акит“ коментира ситуацията с доза реализъм, посочвайки, че българските власти предприемат този забележителен ход, след като са видели как турските туристи буквално са „нахлули“ в Гърция след въвеждането на т.нар. експресни островни визи.

Популярният портал „Майнет Хабер“ цитира изказване на българския министър Димитров, който открито признава стратегическото значение на съседния пазар: „Турция е огромен пазар на нашия праг. Важно е да премахнем една от основните пречки пред хората, които искат да изберат България“. Според него новите разпоредби ще сложат край на проблем, който блокираше туристическия сектор в продължение на много години.

Турският печат акцентира върху факта, че ходът на България е от огромно значение, тъй като Шенгенското пространство остава трудно достъпна зона за местните граждани поради строгите изисквания, въпреки че Турция вече има безвизов режим със 103 държави по света.

Влиятелният вестник „Йени Шафак“ определя българската инициатива като „важна стъпка за улеснение по отношение на проблема с шенгенските визи“, а частната телевизия „Ода ТВ“ побърза да анонсира, че София създава специална преференциална система за турския пазар.

Най-експресивен в коментара си се оказа вестник „Милли Газете“, който излезе с директен призив към своите читатели: „Приготвяйте си паспортите: Тази страна ще улесни процедурите за издаване на шенгенски визи за Турция“.

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