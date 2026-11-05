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Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

Заради зачестилите инциденти контролът върху електрическите тротинетки е сред акцентите на акция „Зима“

Полицията в Пазарджик е регистрирала над 80 случая, в които деца са управлявали електрически тротинетки в нарушение на правилата. Заради зачестилите инциденти с тези превозни средства контролът върху тях е сред акцентите в тазгодишната акция „Зима“, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.

„Припомням, че те не могат да бъдат управлявани от лица, които не са навършили 16-годишна възраст, задължително трябва да се управляват чрез използването на каска и е забранено движението с индивидуални електрически превозни средства в тъмната част на денонощието“, каза Стоянов.

Той призова и пешеходците да се погрижат да бъдат видими на пътя, за да се намали рискът от произшествия.

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