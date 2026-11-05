Кая Калас: ЕС трябва да говори с един глас по въпросите, свързани с Русия
Ръководителката на европейската дипломация подкрепи позицията на италианския премиер Джорджа Мелони за единство на европейските държави при отстояването на общата им позиция
Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви подкрепата си за позицията на италианския премиер Джорджа Мелони, че Европейският съюз трябва да има единна позиция и да говори с един глас по международните въпроси, предаде Ройтерс.
По думите на Калас европейските държави трябва да действат координирано, когато става въпрос за исканията на Русия, тъй като решенията по тях засягат и Европа.
"Трябва да останем единни и ясно да заявим, че въпросите, по които Русия има искания, изискват и решения от страна на Европа. Ако сме единни в отправянето на това послание, тогава нашата позиция действително ще бъде взета предвид", каза Калас в Лисабон.
Тя направи изявлението след среща с португалския външен министър Пауло Ранжел.