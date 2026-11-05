Кая Калас: ЕС трябва да говори с един глас по въпросите, свързани с Русия

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви подкрепата си за позицията на италианския премиер Джорджа Мелони, че Европейският съюз трябва да има единна позиция и да говори с един глас по международните въпроси, предаде Ройтерс.

По думите на Калас европейските държави трябва да действат координирано, когато става въпрос за исканията на Русия, тъй като решенията по тях засягат и Европа.

"Трябва да останем единни и ясно да заявим, че въпросите, по които Русия има искания, изискват и решения от страна на Европа. Ако сме единни в отправянето на това послание, тогава нашата позиция действително ще бъде взета предвид", каза Калас в Лисабон.

Тя направи изявлението след среща с португалския външен министър Пауло Ранжел.