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Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си
Снимка: AP/БТА

Украинският президент определи действията като ужасни и призова света да говори за престъпленията

Русия вече е започнала да вербува в армията си някои украински деца, които незаконно е депортирала от Украйна, след като са навършили пълнолетие през годините на войната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на специален панел за Украйна на 30-ата Иберо-американска среща на върха в Мадрид, предаде Укринформ.

"Русия вече започна да изпраща някои от тези деца - деца, които ни отвлече и които са израснали по време на тази война, през тези години - в руската армия. Това е ужасно и трябва да спре", каза Зеленски.

Президентът на Украйна каза, че Русия е отвлякла хиляди украински деца, наричайки това един от най-ужасяващите аспекти на войната. Той каза, че прекратяването на тези действия изисква широко международно разкриване на престъпленията на Русия.

"Единственият начин да спрем това е да се уверим, че светът знае какво се случва. Затова, моля, говорете за това, продължавайте да повдигате този въпрос и се уверете, че светът чува за тези престъпления", каза Зеленски.

Той заяви, че Украйна е готова да предостави на международните партньори цялата необходима информация.

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