Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми

Заместник-председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев определи като несъстоятелна темата, повдигната от Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и представители на ПП-ДБ, на фона на дебата за състоянието на публичните финанси. Това заяви той в предаването "Денят ON AIR".

Василев посочи, че държавният бюджет ще бъде представен утре в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Според него решението на премиера и правителството да представят финансовата рамка пред академичната общност е достойно за уважение.

"На фона на състоянието на публичните финанси, на фона на голямата тема за бюджета, горещият картоф, който си мислят, че Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и господата от ПП, ДБ са хванали, е несъстоятелно като тема. Бюджетът ще бъде представен утре в УНСС. Чест прави на премиера и правителството, че са решили там да го представят", каза Василев.

По думите му това решение показва уважение към академичната общност и студентите. Той определи подхода като по-широко включване на гражданското общество в процеса на обсъждане на бюджета.

"Това показва нов подход, такъв, какъвто ПБ винаги е казвала, че ще предприеме. Хубаво е гражданското общество да бъде още по-въвлечено. ПБ подхожда институционално", коментира Василев.

Депутатът заяви, че по бюджетните въпроси има експертна комуникация на различни нива, която в определен момент е достигнала и до Брюксел. Той постави под въпрос защо именно този аспект е във фокуса на политическия дебат, вместо да се обсъждат конкретните параметри на финансовата рамка.

"Не мога да разбера защо това е толкова голяма тема, защо не коментираме по същество бюджета, информацията, която е достъпна. Темата със своеволията на Мирчев, Божанов и компания не е тема", заяви той.

Според Василев участниците в управляващото мнозинство трябва да проявяват разбиране към трудностите, пред които са изправени гражданите.

"Ние, като управляващи, се стремим, и бюджетът утре ще го покаже, да се опитаме да направим максимума от това, които е възможно. Държавните финанси са управлявани безобразно през последните години. Затова е този дефицит на бюджета, който приехме, от 5,7%. Нито един политик не може да подценява гнева на хората. Той е реален. Като управляващи сме чувствителни към тази тема и се отнасяме с уважение", каза депутатът.

Василев коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите, като уточни, че мярката е насочена към определени сектори на икономиката. Според него става дума за компании, които изнасят печалбите си извън страната, вместо да ги реинвестират.

"Това са фирми, които изнасят печалбата си навън. Не реинвестират. Този данък съществува и в САЩ, в други европейски държави. Това е нормална практика, съществува", посочи Василев.

Той заяви още, че въпреки поскъпването на горивата България продължава да поддържа най-ниските цени на дизела и бензина в Европейския съюз.

"Продължава номинално дизелът и бензинът в България да бъдат най-евтините в целия ЕС", добави депутатът.

Василев отбеляза, че България за първи път изготвя държавен бюджет в евро, което предполага и различни правила при неговото съставяне.

"Сега на практика трябва да нотифицираме ЕК за всяка действие за бюджетните политики, които са заложени в бюджета", заяви той.

По думите му гражданите имат основания да протестират заради сериозното напрежение в почти всички отрасли на държавата. Василев посочи, че правителството е подложено на силен обществен натиск да покаже бързи резултати.

"Огромно очакване и натиск има върху нас да покажем веднага резултатите. Работим активно, за да изкараме държавата от тресавището. Сглобката по същество е жива. Информацията, която Ивайло Мирчев получи в началото на разговора ни, е стигнала през ЕНП до Борисов, от Борисов към Мирчев", коментира депутатът от "Прогресивна България".