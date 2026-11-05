Новини
Търси
Подкаст
Политика

Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми

Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми
Снимка: БТА

Депутатът от "Прогресивна България" защити решението бюджетът да бъде представен в УНСС и заяви, че правителството работи за овладяване на публичните финанси

Заместник-председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев определи като несъстоятелна темата, повдигната от Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и представители на ПП-ДБ, на фона на дебата за състоянието на публичните финанси. Това заяви той в предаването "Денят ON AIR".

Василев посочи, че държавният бюджет ще бъде представен утре в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Според него решението на премиера и правителството да представят финансовата рамка пред академичната общност е достойно за уважение.

"На фона на състоянието на публичните финанси, на фона на голямата тема за бюджета, горещият картоф, който си мислят, че Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и господата от ПП, ДБ са хванали, е несъстоятелно като тема. Бюджетът ще бъде представен утре в УНСС. Чест прави на премиера и правителството, че са решили там да го представят", каза Василев.

По думите му това решение показва уважение към академичната общност и студентите. Той определи подхода като по-широко включване на гражданското общество в процеса на обсъждане на бюджета.

"Това показва нов подход, такъв, какъвто ПБ винаги е казвала, че ще предприеме. Хубаво е гражданското общество да бъде още по-въвлечено. ПБ подхожда институционално", коментира Василев.

Депутатът заяви, че по бюджетните въпроси има експертна комуникация на различни нива, която в определен момент е достигнала и до Брюксел. Той постави под въпрос защо именно този аспект е във фокуса на политическия дебат, вместо да се обсъждат конкретните параметри на финансовата рамка.

"Не мога да разбера защо това е толкова голяма тема, защо не коментираме по същество бюджета, информацията, която е достъпна. Темата със своеволията на Мирчев, Божанов и компания не е тема", заяви той.

Според Василев участниците в управляващото мнозинство трябва да проявяват разбиране към трудностите, пред които са изправени гражданите.

"Ние, като управляващи, се стремим, и бюджетът утре ще го покаже, да се опитаме да направим максимума от това, които е възможно. Държавните финанси са управлявани безобразно през последните години. Затова е този дефицит на бюджета, който приехме, от 5,7%. Нито един политик не може да подценява гнева на хората. Той е реален. Като управляващи сме чувствителни към тази тема и се отнасяме с уважение", каза депутатът.

Василев коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите, като уточни, че мярката е насочена към определени сектори на икономиката. Според него става дума за компании, които изнасят печалбите си извън страната, вместо да ги реинвестират.

"Това са фирми, които изнасят печалбата си навън. Не реинвестират. Този данък съществува и в САЩ, в други европейски държави. Това е нормална практика, съществува", посочи Василев.

Той заяви още, че въпреки поскъпването на горивата България продължава да поддържа най-ниските цени на дизела и бензина в Европейския съюз.

"Продължава номинално дизелът и бензинът в България да бъдат най-евтините в целия ЕС", добави депутатът.

Василев отбеляза, че България за първи път изготвя държавен бюджет в евро, което предполага и различни правила при неговото съставяне.

"Сега на практика трябва да нотифицираме ЕК за всяка действие за бюджетните политики, които са заложени в бюджета", заяви той.

По думите му гражданите имат основания да протестират заради сериозното напрежение в почти всички отрасли на държавата. Василев посочи, че правителството е подложено на силен обществен натиск да покаже бързи резултати.

"Огромно очакване и натиск има върху нас да покажем веднага резултатите. Работим активно, за да изкараме държавата от тресавището. Сглобката по същество е жива. Информацията, която Ивайло Мирчев получи в началото на разговора ни, е стигнала през ЕНП до Борисов, от Борисов към Мирчев", коментира депутатът от "Прогресивна България".

Още по темата

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Любослав Костов: Бюджетният дефицит може да падне до 3,5-4%, а заплатите в администрацията да нараснат със 7%

Любослав Костов: Бюджетният дефицит може да падне до 3,5-4%, а заплатите в администрацията да нараснат със 7%

Бюджетът в УНСС вместо в Министерския съвет: Какъв знак изпраща властта към парламентарната република?

Бюджетът в УНСС вместо в Министерския съвет: Какъв знак изпраща властта към парламентарната република?

ЕС отпусна нови 4,36 млрд. евро на Украйна за бюджетна подкрепа и отбрана

ЕС отпусна нови 4,36 млрд. евро на Украйна за бюджетна подкрепа и отбрана

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота

Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота

Павел Попов: Андрей Гюров може да обедини демократичната общност след изборите

Павел Попов: Андрей Гюров може да обедини демократичната общност след изборите

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Водещи

Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

  • Преди 5 минути
Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

  • Преди 17 минути
Боримиров: Тази победа е за феновете

Боримиров: Тази победа е за феновете

  • Преди 21 минути
Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

  • Преди 23 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който границата спасява доброто намерение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който границата спасява доброто намерение

  • Преди 26 минути
Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

  • Преди 27 минути
Европейската крайна десница се дистанцира от Тръмп след изборния разгром на републиканците

Европейската крайна десница се дистанцира от Тръмп след изборния разгром на републиканците

  • Преди 31 минути
САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

  • Преди 36 минути
Сираков: Щастлив съм заради привържениците, реално е да продължим

Сираков: Щастлив съм заради привържениците, реално е да продължим

  • Преди 41 минути
Хуманоидни роботи ще помагат за поддръжката на електрическите мрежи в Германия

Хуманоидни роботи ще помагат за поддръжката на електрическите мрежи в Германия

  • Преди 48 минути
Най-важното от света на 05.11.26-та г.

Най-важното от света на 05.11.26-та г.

  • Преди 51 минути
Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми

Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми

  • Преди 1 час
Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

  • Преди 1 час
Юноша поведе Левски към нова незабравима европейска вечер

Юноша поведе Левски към нова незабравима европейска вечер

  • Преди 1 час
Инфантино се поклони на Роналдо: Наследството му е отвъд головете и трофеите

Инфантино се поклони на Роналдо: Наследството му е отвъд головете и трофеите

  • Преди 1 час