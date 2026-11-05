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Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Заместник-председателят на парламента заяви, че планът е дефицитът да се върне в рамките на 3% през следващите години

Заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов защити решението на Министерския съвет да представи проекта за Бюджет 2027 в УНСС. В ефира на БНТ той отговори на критиките на опозицията, че изборът на място е проява на неуважение към парламента.

„Нима университетът не е институция? Това е послание към цялото общество и то е с изключително позитивен характер. Университетът е институция и мястото, където се коват знанията и успехите на бъдещите поколения. Младите също трябва да разберат какво е положението в момента и какво ще бъде утре“, каза Ангелов.

По повод процедурата за прекомерен дефицит Ангелов заяви, че България обсъжда бюджета с Европейската комисия и може да вземе предвид препоръките ѝ. Според него конкретните параметри ще станат ясни на 6 ноември, когато проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание.

„Планът е в следващите години бюджетният дефицит да влезе в рамките на 3% и това ще се случи“, заяви депутатът.

Ангелов обвини предишните управляващи, че са оставили рекорден за последните 20 години дефицит още през първото тримесечие на 2026 г. Той заяви също, че има недекларирани плащания за инфраструктурни и строителни проекти на стойност милиард и половина. Според него за поскъпването допринасят както неподготвеното влизане на България в еврозоната, така и конфликтите в Близкия изток и войната на Русия срещу Украйна.

По повод твърденията на опозицията за прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към НОИ Ангелов каза, че правителството не е заявявало такова намерение.

„Към настоящия момент няма такива заявени намерения от страна на правителството. Доколкото ми е известно, няма да видим подобни действия в бюджета“, заяви той.

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