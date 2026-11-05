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Руски съд постанови 4 години затвор за дъщерята на Борис Немцов

Руски съд постанови 4 години затвор за дъщерята на Борис Немцов
АП/БТА

Присъдата трябва да бъде излежана в наказателна колония

Руската правосъдна система осъди задочно на четири години лишаване от свобода в наказателна колония Жана Немцова, предава германската агенция ДПА.

Четиридесет и две годишната дъщеря на покойния руски опозиционен лидер Борис Немцов беше обявена за виновна от съда заради ръководството и дейността на базираната в Германия фондация „Борис Немцов за свобода“.

Руското държавно обвинение мотивира присъдата с твърдението, че организацията целенасочено разпространява негативни коментари и оценки за актуалните събития в Руската федерация. Решението на магистратите на този етап не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Конкретните съдебни действия срещу Немцова започнаха да се засилват по-рано тази година. Още през април руското Министерство на правосъдието официално класифицира фондацията като „нежелателна“ организация, с което ефективно забрани всякаква нейна дейност на територията на Русия. Няколко месеца по-късно, през август, съдът издаде и заповед за задочен арест на активистката.

От своя страна Жана Немцова отхвърля аргументите на съда и определя казуса като изцяло политическа поръчка. В свои коментари пред медията „Дойче веле“ тя посочи, че с тези ходове Кремъл се опитва окончателно да ликвидира и малкото останали независими гласове, свързани със страната.

Жана Немцова напусна родината си и основа хуманитарната организация в германския град Бон през 2015 година, непосредствено след трагичната смърт на баща си. Тя подчертава, че целта на фондацията е да осигурява финансова и логистична подкрепа за руските медии в изгнание, да развива международни образователни програми и да защитава правата на руските емигранти, избягали в чужбина заради несъгласието си с инвазията в Украйна и режима на Владимир Путин.

Самият Борис Немцов, който бе сред най-яростните и популярни противници на руския президент, беше разстрелян през февруари 2015 година на мост в непосредствена близост до Кремъл.

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