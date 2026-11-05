Локомотив София потвърди: шефът на школата ще води временно отбора

Ръкодството на Локомотив София потвърди новината на ТАРАЛЕЖ, че шефът на школата на клуба Александър Георгиев ще води тима до намирането на постоянен треньор. Георгиев ще застане край тъч линията в гостуването на Септември София на "Герена" в петък.

"Локомотивци,



Утре гостуваме на „Септември“ на стадион „Георги Аспарухов“. Двубоят е от 17:00 часа, а нашите привърженици ще бъдат настанени в гостуващия сектор. Билетите ще бъдат на цена от 10 евро и ще се продават на касите, които ще отворят час преди началото на двубоя.



За този двубой начело на тима ще бъде главният мениджър на Академията Александър Георгиев. В щаба му влизат помощниците Костадин Велков и Кристиян Величков, кондиционният специалист Васил Цветков, треньорът на вратарите Владимир Манолков и анализаторът Емил Енчев.



Елате на стадиона, за да подкрепим нашия клуб в този труден момент!", написаха "железничарите".