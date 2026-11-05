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Челси предлага нов договор на едно от бижутата си

Челси предлага нов договор на едно от бижутата си
AP/БТА

"Сините" искат да задържат Естевао

Челси възнамерява да предложи нов договор на един от най-големите си таланти Естевао. Ръководството на лондончани разглежда 19-годишния бразилец като ключова фигура за бъдещето на отбора и не планира да се разделя с него през зимния трансферен прозорец, твърди Diario AS.

Настоящият контракт на Естевао е до лятото на 2033 година, но намеренията на шефовете на лондончани са да увеличат финансовите параметри на бразилеца. 

Желанието им е постепенно Естевао да се превърне в ключова фигура в състава. 

До момента през сезона офанзивният футболист има 9 мача във всички турнири. 

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