Челси предлага нов договор на едно от бижутата си

Челси възнамерява да предложи нов договор на един от най-големите си таланти Естевао. Ръководството на лондончани разглежда 19-годишния бразилец като ключова фигура за бъдещето на отбора и не планира да се разделя с него през зимния трансферен прозорец, твърди Diario AS.

Настоящият контракт на Естевао е до лятото на 2033 година, но намеренията на шефовете на лондончани са да увеличат финансовите параметри на бразилеца.

Желанието им е постепенно Естевао да се превърне в ключова фигура в състава.

До момента през сезона офанзивният футболист има 9 мача във всички турнири.