Над 1,3 млрд. евро са договорени за справедливия преход в Перник, Кюстендил и Стара Загора

Запазен е целият ресурс за изпълнение на проекти по Фонда за справедлив преход за трите региона - Перник, Кюстендил и Стара Загора. Изпълнена е и финансовата цел по фонда по инструмента NextGenerationEU към ноември 2026 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Програма "Развитие на регионите" 2021 – 2027 г. Десислава Георгиева, която откри Седмото заседание на трите подкомитета за справедлив преход към Комитета за наблюдение на ПРР 2021 - 2027 г., съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Към момента са договорени 1,386 млрд. евро за справедливия преход на въглищните региони в България, или 98,5% от бюджета на Приоритет 4 "Справедлив преход" на програмата. Обявени са 11 процедури за набиране на проекти и са сключени 454 договора за финансиране. Средствата подкрепят икономическата трансформация на регионите, засегнати от климатичния преход, като създават възможности за развитие на бизнеса, нови работни места, придобиване на нови умения и подобряване на условията на живот, информира още тя.

110 млн. евро ще бъде общият бюджет на предстоящата за обявяване нова процедура за подкрепа на малките и средните предприятия, стана ясно още по време на заседанието. Финансирането е предназначено за микро, малки и средни предприятия, които осъществяват производствени инвестиции в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и в 10-те прилежащи общини.

Подкрепата ще бъде насочена към две задължителни направления - инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включително машини, оборудване, специализиран софтуер и строително-монтажни работи, както и обучения, необходими за дейността на предприятията. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект ще бъде от 50 000 евро до 300 000 евро за микро- и малки предприятия и до 500 000 евро за средни предприятия при спазване на приложимите правила за държавна и минимална помощ.

Очаква се чрез процедурата да бъдат подкрепени 180 предприятия, да бъдат създадени 250 нови работни места и 200 служители да преминат обучения за придобиване на умения, необходими за икономическия преход, отбелязват от МРРБ.

Допълнителни средства за бизнеса ще бъдат предоставени и чрез финансови инструменти по Приоритет 4, обясни още заместник-министър Георгиева. Ще бъдат осигурени общо 600 млн. евро за комбинация от кредитен ресурс и безвъзмездна финансова помощ за проекти, които ще допринесат за изпълнение на целите на справедливия преход. Важна стъпка за разширяване на достъпа до финансиране по цялата програма е подписаното през м. септември 2026 г. споразумение между Управляващия орган на програмата и Фонд мениджъра на финансови инструменти в България ЕАД.

По време на заседанието заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков представи информация за реформата на енергийния сектор в област Стара Загора. Представени бяха също презентации за бъдещи проектни идеи и инвестиционни намерения от "Холдинг Марица Изток", общините Стара Загора, Кюстендил, Перник и Дупница.