Обвиниха 29-годишен мъж за стрелба от тераса в столичния „Младост“

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 29-годишен мъж за стрелба с газ-сигнален пистолет в столичния квартал „Младост“.

Според събраните до момента доказателства на 4 ноември около 21 ч. мъжът излязъл четири пъти на терасата и стрелял във въздуха. Прокуратурата определя действията му като грубо нарушение на обществения ред, извършено с изключителна дързост.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на мярка „задържане под стража“.