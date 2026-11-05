Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за стрелба с газ-сигнален пистолет в столичния квартал "Младост", съобщиха от държавното обвинение.

Инцидентът е станал вечерта на 4 ноември. Според прокуратурата обвиняемият е излизал четири пъти на терасата си и е произвел изстрели във въздуха с газ-сигнален пистолет.

От обвинението определят действията му като извършени с "изключителна дързост".

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата предстои да поиска от съда да му наложи постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".