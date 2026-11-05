Правосъдният министър: Чувството за безнаказаност води до апатия

Правосъдният министър Николай Найденов заяви в ефира на БТВ, че писмо от Борислав Сарафов до държавните институции, в което той е обвинен в „политическа корупция и търговия с лоялности“, не съществува. По думите му информацията за подобно писмо е разпространена чрез медиите, а впоследствие членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) са се самосезирали по публикациите и са ги изпратили на прокуратурата.

„Искам да изясним нещата като фактология. Аз лични отношения, включително и познанства с господин Сарафов, нямам. Моята реакция към неговата дейност беше въз основа на споделена с мен информация от магистрати, с които се срещам. На мен това ми е работата“, обясни Найденов.

Той коментира задочния спор със Сарафов, възникнал след негови твърдения за кадрово прегрупиране в съдебната система.

„Но искам да Ви кажа нещо друго по повод писмото на господин Сарафов. Такова писмо няма. Вие цитирате медийни публикации. Такова писмо няма. Има изпратен, предполагам, имейл до медиите, но писмо до институциите, до които е насочено, няма“, категоричен беше министърът.

По думите му обаче публикациите са предизвикали действия от страна на Прокурорската колегия на ВСС, която е изпратила информацията до прокуратурата.

„Съвсем наскоро разбрах за една интересна история. Част от членовете на Висшия съдебен съвет, от Прокурорската колегия, са обърнали внимание на медийната публикация. Пак повтарям – писмо, подписано от господин Сарафов и изпратено до институциите, няма. Самосезирали са се и са изпратили тази медийна публикация, повтарям – медийна публикация, до Върховната касационна прокуратура, която я е изпратила по компетентност на Софийската градска прокуратура. Те разследват престъпления, извършени от лица, заемащи публични длъжности“, разказа Найденов.

Министърът уточни, че документите за предприетите действия са публикувани на сайта на ВСС и са свързани с Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия.

Той заяви, че възнамерява да използва същия механизъм, за да сезира колегията за други медийни публикации, съдържащи данни за предполагаеми нарушения.

„Аз с учудване разбрах, че те имат такава функция – да се сезират по медийни публикации, но я приветствам и смятам да им изпратя всички медийни публикации, които са свързани с извършени неправомерни действия, да кажем, от членове на Висшия съдебен съвет, до Прокурорската колегия, за да постъпят по същия начин. За да видим в крайна сметка, в края на своя мандат, дали този Висш съдебен съвет работи по някакъв начин, необясним за мен, дори по медийни публикации“, коментира той.

Според него институциите трябва да прилагат еднакви критерии при разглеждането на подобни случаи, а не да действат избирателно.

„Когато един орган действа избирателно, трябва да има или правила, по които да действа, или да действа във всички подобни случаи. Така че аз реших да тествам този механизъм дали работи“, подчерта Найденов.

Найденов отрече да е организирал „кастинги“ за новия ВСС

Правосъдният министър отхвърли и обвиненията, че в кабинета му в Министерството на правосъдието или в частен офис на столичния булевард „Черни връх“ са провеждани срещи за предварително определяне на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет.

„Изразих се с позиция по този въпрос. Кастинги или каквито и да е подобни действия в моя кабинет не са правени. Не са правени и на друго място“, заяви той.

Найденов коментира и твърденията за негова обвързаност с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, изказвани публично от политически фигури, сред които Татяна Дончева и Николай Денков.

„Кое от моите действия говори за обвързаност с който и да е бивш главен прокурор? Това, че някои хора, които си нямат работа, хвърлят и лепят етикети с бивши имена, не означава, че аз всеки път трябва да ги коментирам. Нямам нито отношения, нито обвързаности с който и да е бивш главен прокурор“, посочи министърът.

На повторен въпрос за отношенията му със Сотир Цацаров той отговори:

„Не искам да коментирам клюки и мисля, че ви отговорих на въпроса.“