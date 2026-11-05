Масово се предлагат фалшиви билети за "Евровизия" в Бургас

Българската национална телевизия предупреди за фалшиви сайтове, които вече предлагат билети за „Евровизия 2027“ в Бургас. От БНТ призовават феновете да не купуват билети и да не предоставят лични или платежни данни чрез неофициални платформи.

Официалната продажба ще започне през януари 2027 г. Подробностите за билетите ще бъдат публикувани на eurovision.com/tickets.

Заради големия интерес към конкурса БНТ съветва желаещите да се регистрират предварително в Eurofan – официалната безплатна платформа за феновете на „Евровизия“. Актуална информация за конкурса и продажбата на билети ще има и в официалните канали на обществената телевизия – bnt.bg и bntnews.bg.