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Иран съобщи за три повредени танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за три повредени танкера в Ормузкия проток
АП/БТА

Галибаф призова Ванс, ако наистина смята войната за грешка, да настоява пред Тръмп за нейния край

Техеран обяви, че още три танкера са били повредени в Ормузкия проток, с което даде ясен сигнал, че корабоплаването в региона ще остане застрашено до пълното прекратяване на войната в Залива.

Изявлението идва непосредствено след междинните избори в САЩ, на които американските гласоподаватели наказаха президента Доналд Тръмп за започването на конфликта, лишавайки Републиканската партия от контрола над Конгреса. Изборният разгром вече предизвика спешна преоценка на цената на войната във Вашингтон, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс открито призна в социалните мрежи, че именно конфликтът е причината за тежката загуба на републиканците.

В ироничен отговор председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който води мирни преговори с Ванс, обвини американския вицепрезидент, че е позволил на Тръмп да удвои залога си като „губещ комарджия“ с планирането на нови военни удари. Галибаф призова Ванс, ако наистина смята войната за грешка, да настоява пред Тръмп за нейния край, като добави: „Пропуснете лекцията в стил TED (т.е. да се говори направо, без увъртания – б.р.). Защо не кажете това на шефа си?“

Междувременно атаките в Залива продължават с рекордно темпо, като Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) отчете инциденти с поне пет кораба от неделя насам, включително плавателен съд, улучен снощи от два снаряда.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) не пое директна отговорност, но предупреди, че маршрутът е несигурен без съгласието на Техеран, уточнявайки, че днес два танкера са се натъкнали на мини, а трети се е запалил. На този фон цените на петрола, които се сринаха с над 20 долара за барел заради очакванията за деескалация от страна на притиснатия от избирателите Тръмп, отбелязаха лек разтеж.

Въпреки че ирански представители преговарят чрез катарски посредници, пробив няма, а върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей отсече, че не трябва да има „дори и най-малката склонност към подчинение“ на Вашингтон, независимо коя партия управлява там.

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