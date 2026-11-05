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Радан Кънев пита ЕК дали България е обсъждала пренасочване на пенсионни вноски към НОИ

Радан Кънев пита ЕК дали България е обсъждала пренасочване на пенсионни вноски към НОИ
Снимка: БТА

Евродепутатът настоява да се изясни дали правителството е представило пред Брюксел предложение за намаляване наполовина на вноската във втория пенсионен стълб - от 5% на 2,5%

Лидерът на "Демократи за силна България" (ДСБ) и евродепутат Радан Кънев е отправил въпрос към Европейската комисия (ЕК) за информацията, че се подготвя пренасочване на част от пенсионните вноски от личните партиди във втория стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Във въпроса се отбелязва, че премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев публично отричат да се подготвя подобна реформа. Затова Кънев иска от ЕК да потвърди дали българското правителство е представяло такова намерение във връзка с бюджетния план на страната за 2027 г.

Повод за питането са публично разпространени сведения за обсъждана промяна, при която вноската във втория пенсионен стълб би била намалена от 5% на 2,5%, а освободените 2,5 процентни пункта ще бъдат насочени към НОИ. Според ДСБ това би ограничило натрупването на средства в индивидуалните пенсионни партиди в полза на финансирането на текущите плащания на държавното обществено осигуряване.

Кънев поставя въпроса дали кабинетът или Министерството на финансите са информирали ЕК за подобно намерение и какви мерки са били предвидени. Той иска да разбере също дали Комисията е оценявала възможните последици за бюджета, размера на бъдещите пенсии и устойчивостта на пенсионната система.

Сред въпросите е и дали темата е била обсъждана с представители на ЕК по време на Европейския съвет на 15 и 16 октомври 2026 г. или в рамките на съпътстващите срещата разговори.

От ДСБ настояват правителството да даде яснота за бъдещето на личните пенсионни вноски и за гаранциите за спазване на бюджетната дисциплина. Позицията на партията е, че настоящите финансови затруднения не оправдават решения, които прехвърлят тежестта върху бъдещите пенсионери и данъкоплатци.

На 4 ноември от "Демократична България" призоваха премиера и финансовия министър да се извинят на гражданите за твърденията си относно втория пенсионен стълб. Това заявиха пред журналисти в парламента Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които показаха кореспонденция между българската страна и Европейската комисия в рамките на дискусиите за пенсионните вноски.

По-рано ДСБ се обяви и срещу предложението за премахване на националните ограничения за структурния дефицит в Закона за публичните финанси. Според партията отпадането на тези ограничения без въвеждането на равностойни гаранции може да доведе до трайни бюджетни дефицити, увеличаване на държавния дълг и по-високи разходи за неговото обслужване.

 

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