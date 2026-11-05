Константин Проданов: Няма никаква идея за промяна на пенсионния модел

Трябва да се каже категорично, е, че няма никаква идея за промяна на пенсионния модел, за пипане на втория стълб, за пренасочване на вноски от втория стълб към първия стълб или нещо подобно. Това заяви пред НОВА председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България" Константин Проданов.

"Абсолютно категорично, както казах и на брифинг оня ден, не е планирано и не се планира", посочи той.

"Точно поради тази причина то не присъства в бюджетния план, който беше изпратен в Брюксел за одобрение на 15 октомври. Не присъства никъде в официалната кореспонденция между нас и Европейската комисия", каза Проданов.

Той посочи, че между България и Европейската комисия по принцип тече една интензивна комуникация във връзка с бюджета.

"Те трябва да одобрят общите параметри по него и има няколко писма разменени, след като е изпратен бюджетният план", каза Проданов.

Той посочи, че последното е писмо на министър Донев от 2 ноември.

"Всичко това е официално качено на сайта на Европейската комисия и може да се види там", посочи Проданов.