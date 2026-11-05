Петима души бяха открити разстреляни в два автомобила в Турция

Полицейска операция е в ход в района на град Афионхисар в Западен Анадол, след като турските сили за сигурност откриха телата на петима души с огнестрелни рани.

Според информация на турския новинарски портал „Хаберлер“, труповете са намерени в превозни средства в две съседни села.

До тежкото разкритие се е стигнало, след като местни жители чули изстрели и незабавно подали сигнал на спешния телефон, което вдигнало по тревога екипи на полицията и жандармерията.

Служителите на реда са се натъкнали на телата на жертвите в коли, спрени в селата Аязини и Къйър, като към момента самоличността на убитите все още се изяснява. Първоначалните данни от огледа сочат, че петимата са били застреляни от упор с пушка-помпа. Предполагаемият извършител на масовото убийство е успял да избяга от местата на престъпленията, като за целта е откраднал незаконно лекотоварен автомобил.

Във връзка с инцидента жандармерията е блокирала всички пътни артерии, водещи към двете населени места, където са извършени разстрелите. В целия регион са разположени контролно-пропускателни пунктове, като силите на реда провеждат заградителни мероприятия в опит да заловят въоръжения беглец.