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Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

Духовникът е в медикаментозна кома и е на апаратна вентилация

Ловчанският митрополит Гавриил е приет по неотложност във Военномедицинската академия, след като здравословното му състояние се влошило в началото на седмицата, съобщава NOVA.

Духовникът е хоспитализиран заради тежки усложнения и съпътстващи проблеми с панкреаса. Състоянието му рязко се е влошило на 4 ноември. Той е поставен в медикаментозна кома, на апаратна белодробна вентилация и животоподдържащи системи.

Сред инициативите на митрополит Гавриил е изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч. За да осигури начални средства за строежа, той продава свои имоти. По негова инициатива е създадено и първото православно училище за деца в града.

Митрополитът три пъти е присъствал на церемонията по слизането на Благодатния огън в Йерусалим, откъдето го е донесъл в България за Възкресение Христово.

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