Павел Попов: Андрей Гюров може да обедини демократичната общност след изборите

Около Андрей Гюров и посланията му може да се формира силна консолидация на демократичната общност. Това заяви депутатът от "Демократична България" Павел Попов в предаването "Денят на живо". Според него резултатът от изборите не трябва да бъде възприеман като поражение.

"Знам, че резултатът от балотажа се преживява тежко от някои от нашите привърженици, защото бяхме толкова близо и защото резултатът на първия тур беше наистина много добър. Това създаде много сериозни надежди, но те не се оправдаха поради определени електорални реалности. Дори сборът на партиите от опозицията, ако вземем резултатите им от предишните парламентарни избори, щеше да е по-малък от резултата, който постигна Илияна Йотова на втория тур. Само, че Гюров надхвърли очакванията, именно защото беше един много добър кандидат", коментира Попов.

По думите му Гюров предлага визия за европейския образ на България през XXI век. Депутатът смята, че страната е имала нужда от президент, който да отговаря на съвременните реалности, а сега се наблюдава връщане назад.

Попов посочи, че бъдещото развитие на страната трябва да стъпи върху кандидати като Гюров и посланията, които той е отправил по време на кампанията.

Депутатът от ДБ критикува и позицията на президента Илияна Йотова относно ролята на Русия в европейската архитектура за сигурност. Според него в края на кампанията си тя е направила изказване, насочено към привличане на избиратели на "Възраждане".

"Формално никой не е заявявал, че ще извежда България от институциите, които определят нейното европейско лице, но в края на кампанията си президентът Йотова, вероятно в опит да угоди на хората от "Възраждане", които търсеше като електорални съюзници, си позволи да каже, че Русия трябва да бъде част от бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Това е много сериозна стъпка назад - стъпка към средата на 20 век, а не към втората четвърта на 21 век", коментира Попов.

По темата за държавния бюджет, който се очаква да бъде представен на следващия ден, депутатът заяви, че според известната до момента информация Европейската комисия е отправила препоръки за ограничаване на разходите.

Попов обаче изрази съмнение, че правителството е предприело действия в тази посока, и определи евентуалното посегателство върху втория пенсионен стълб като най-скандалното от обсъжданите предложения.

"За съжаление не виждаме никакви знаци от правителството, че това се е случило, напротив, виждаме знаци в обратна посока. Едно отчаяно търсене на източници, които все пак да осигурят някаква степен на балансиране на бюджета и най-скандалното от тези предложения е плановете за посягане на втория пенсионен стълб", подчерта Павел Попов.