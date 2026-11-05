Новини
Търси
Подкаст
Политика

Павел Попов: Андрей Гюров може да обедини демократичната общност след изборите

Павел Попов: Андрей Гюров може да обедини демократичната общност след изборите
Снимка: БТА

Депутатът от "Демократична България" определи резултата от балотажа като повод за консолидация

Около Андрей Гюров и посланията му може да се формира силна консолидация на демократичната общност. Това заяви депутатът от "Демократична България" Павел Попов в предаването "Денят на живо". Според него резултатът от изборите не трябва да бъде възприеман като поражение.

"Знам, че резултатът от балотажа се преживява тежко от някои от нашите привърженици, защото бяхме толкова близо и защото резултатът на първия тур беше наистина много добър. Това създаде много сериозни надежди, но те не се оправдаха поради определени електорални реалности. Дори сборът на партиите от опозицията, ако вземем резултатите им от предишните парламентарни избори, щеше да е по-малък от резултата, който постигна Илияна Йотова на втория тур. Само, че Гюров надхвърли очакванията, именно защото беше един много добър кандидат", коментира Попов.

По думите му Гюров предлага визия за европейския образ на България през XXI век. Депутатът смята, че страната е имала нужда от президент, който да отговаря на съвременните реалности, а сега се наблюдава връщане назад.

Попов посочи, че бъдещото развитие на страната трябва да стъпи върху кандидати като Гюров и посланията, които той е отправил по време на кампанията.

Депутатът от ДБ критикува и позицията на президента Илияна Йотова относно ролята на Русия в европейската архитектура за сигурност. Според него в края на кампанията си тя е направила изказване, насочено към привличане на избиратели на "Възраждане".

"Формално никой не е заявявал, че ще извежда България от институциите, които определят нейното европейско лице, но в края на кампанията си президентът Йотова, вероятно в опит да угоди на хората от "Възраждане", които търсеше като електорални съюзници, си позволи да каже, че Русия трябва да бъде част от бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Това е много сериозна стъпка назад - стъпка към средата на 20 век, а не към втората четвърта на 21 век", коментира Попов.

По темата за държавния бюджет, който се очаква да бъде представен на следващия ден, депутатът заяви, че според известната до момента информация Европейската комисия е отправила препоръки за ограничаване на разходите.

Попов обаче изрази съмнение, че правителството е предприело действия в тази посока, и определи евентуалното посегателство върху втория пенсионен стълб като най-скандалното от обсъжданите предложения.

"За съжаление не виждаме никакви знаци от правителството, че това се е случило, напротив, виждаме знаци в обратна посока. Едно отчаяно търсене на източници, които все пак да осигурят някаква степен на балансиране на бюджета и най-скандалното от тези предложения е плановете за посягане на втория пенсионен стълб", подчерта Павел Попов.

Още по темата

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Денков: Няма договорка с ДПС за подкрепа на Андрей Гюров на балотажа

Денков: Няма договорка с ДПС за подкрепа на Андрей Гюров на балотажа

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

Андрей Гюров след загубата: Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест е последната преграда

Андрей Гюров след загубата: Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест е последната преграда

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота

Изслушаха последните кандидати за ВСС от парламентарната квота

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Иван Ангелов за Бюджет 2027 – целта е дефицитът да се върне в рамките на 3%

Радан Кънев пита ЕК дали България е обсъждала пренасочване на пенсионни вноски към НОИ

Радан Кънев пита ЕК дали България е обсъждала пренасочване на пенсионни вноски към НОИ

Мирчев иска от Радев гаранция, че данъците и осигуровките няма да се вдигат през 2027 г.

Мирчев иска от Радев гаранция, че данъците и осигуровките няма да се вдигат през 2027 г.

Водещи

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

  • Преди 1 минута
Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

  • Преди 5 минути
Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

  • Преди 10 минути
По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

  • Преди 10 минути
Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

  • Преди 19 минути
Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

  • Преди 22 минути
НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

  • Преди 26 минути
Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

  • Преди 33 минути
Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

  • Преди 35 минути
Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

  • Преди 36 минути
Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

  • Преди 49 минути
Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

  • Преди 52 минути
Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

  • Преди 55 минути
Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

  • Преди 1 час