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Еди Рама: Протестите в Албания и Сърбия са "две напълно различни реалности"

Еди Рама: Протестите в Албания и Сърбия са "две напълно различни реалности"
Снимка: AP/БТА

Албанският премиер заяви, че страната е изправена пред хибридна война и обвини чуждестранни фактори, че не искат Албания да напредва към членство в ЕС

Албанският премиер Еди Рама заяви, че протестите в Албания и студентското движение в Сърбия са две напълно различни явления. Той направи коментара на пресконференция в Тирана с посланика на ЕС в Албания София Морейра де Соуза, отговаряйки на въпрос дали протестите в страната могат да придобият форма, сходна с тази на сръбските студентски демонстрации.

"Ситуацията в Сърбия и тази в Албания са две реалности, които нямат нищо общо една с друга. Можете да констатирате това, като сравните позицията на ЕС спрямо развитията в Сърбия с позицията спрямо големите промени, които Албания е постигнала тази година. Това са две напълно различни реалности, независимо от опитите за обединяването им в полза на дневен ред, който не принадлежи нито на ЕС, нито на правителството (на Албания), а е дневен ред на онези, които искат да свалят правителството чрез насилие", заяви Рама.

По думите на Рама Албания е изправена пред хибридна война, а чуждестранни фактори се опитват да попречат на страната да продължи по пътя към членство в Европейския съюз.

"Участието на чуждестранни фактори, от юни и до днешните протести, е реално. Никога не съм казвал, че протестите са организирани от Иран, но съм казвал, че ръцете на престъпния режим в Техеран са там, на булеварда, и това са факти", заяви Рама.

Премиерът направи разграничение между мобилизацията на гражданите през юни, наричана "Фламинго революция", и последвалите демонстрации, които според него са прераснали в насилие.

Рама заяви, че втората вълна от протести е започнала с употреба на камъни и самоделни запалителни бомби, като едновременно с това демонстрантите са настоявали за оставката му и са отхвърляли възможността за диалог.

Според албанския премиер правителството е предприело мерки за повече прозрачност и е насочило действията си към икономическите проблеми, посочени от гражданите, включително намаляване на цените на потребителската кошница и данъка върху продажбите на горивата.

Рама подчерта, че правителството продължава да изпълнява задълженията си и да работи за европейската интеграция на страната.

Протестите в Албания започнаха в Тирана на 13 октомври заради недоволство от условията в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането.

Впоследствие демонстрациите прераснаха в антиправителствени прояви с искания за оставката на Рама и създаване на техническо правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси, а стотици участници бяха задържани.

На 18 октомври Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение "Антифа", политически и религиозни екстремисти и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, че са част от мрежа за влияние, която според него подстрекава протестите с цел насилие и разпространяване на дезинформация.

Албанският премиер заяви, че е готов да разговаря с всеки, който иска да изложи позициите си. Той подновява поканата си всяка сутрин чрез символична маса пред сградата в центъра на Тирана, в която се помещава кабинетът му. На масата са поставени табелки с надпис "диалог", но протестиращите засега отхвърлят предложението.

 

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