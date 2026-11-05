Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп се обяви за постигането на „трайно“ примирие в Украйна по време на пресконференция в Белия дом, на която присъстваха руски и украински представители, предава Франс прес. Събитието бе организирано след шестдневното спиране на огъня в окупирания от руските сили град Олешки (Херсонска област), за което тя лично бе посредник.

По време на изявлението си първата дама подчерта нуждата от намиране на общ език и изрази надежда, че това събитие ще вдъхнови по-широк мирен процес.

„Всяка истинска промяна започва с малка искра“, добави тя, като благодари на президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски, чието сътрудничество е създало важен прецедент за региона.

Украинският преговарящ Давид Арахамия посочи, че благодарение на инициативата двете страни успяват да изградят механизми, които помагат за реалното запазване на мира. От своя страна руският пратеник Кирил Дмитриев изрази официална благодарност към Мелания Тръмп от името на руския президент и народ за ключовата ѝ роля в овладяването на хуманитарната ситуация в града.

Локалното примирие, което приключи в неделя вечерта, е най-дългото от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. То позволи евакуацията на цивилни от Олешки - град на фронтовата линия, който от месеци е под кръстосан огън от дронове, заобиколен от минирани пътища и изправен пред тежък недостиг на провизии. За разлика от предишни опити за спиране на огъня, този път нито Киев, нито Москва съобщиха за каквито и да е нарушения.