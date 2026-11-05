Мащабен протест срещу скъпотията парализира Франция

Нова вълна от протести и национална стачка срещу растящите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги парализира Франция, като според организаторите по улиците са излезли близо 1,6 милиона души, докато официалната статистика на властите отчита трикратно по-ниска активност от около 600 000 участници в цялата страна, предава France 24.

Това традиционно и дълбоко разминаване в числата беляза демонстрациите в цялата страна. Според данни на водещия синдикат и официален организатор CGT само в Париж демонстрантите са наброявали 350 000 души. От своя страна френското Министерство на вътрешните работи представи значително по-консервативна статистика, отчитайки, че по-рано през деня е имало 270 000 души на 180 митинга извън столицата.

Към момента има потвърдена информация за запален автомобил в Лион, както и за извършени арести в няколко френски града вследствие на локални сблъсъци между протестиращите и органите на реда.

Настоящата мобилизация е пряко продължение на дълбоката криза, започнала в края на септември под формата на ученически и студентски недоволства срещу недостига на учители, пренаселените класни стаи и лошите материални условия в учебните заведения. Искрата обаче бързо прерасна в широкообхватно социално движение, след като към младежите се присъединиха големите синдикати, болничните служители, железничарите и представители на движението на „Жълтите жилетки“.

Основното искане на стачкуващите е незабавно увеличение на минималната работна заплата с поне 100 евро нето на месец, както и адекватни мерки срещу инфлацията и високите цени на енергията, които оказват непосилен натиск върху семейните бюджети.

Правителството на президента Еманюел Макрон се опитва на всяка цена да предотврати ескалацията и хаоса от първата половина на октомври. При първата масова протестна вълна на 17 октомври френските градове бяха обхванати от безредици, палежи на административни сгради и масови грабежи, завършили с над 1200 ареста и 150 ранени служители на реда. Последвалите демонстрации на 24 и 31 октомври също преминаха под знака на сериозно напрежение. Въпреки предложените от кабинета отстъпки – включително отпускането на 4 милиарда евро за обновяване на училищата и планове за частично индексиране на доходите – синдикатите и протестиращите ги обявиха за крайно недостатъчни.

В опит да овладеят ситуацията по време на днешната национална стачка, властите мобилизираха рекордните 70 000 полицаи и жандармеристи в цялата страна, налагайки строги ограничения върху маршрутите на движение.