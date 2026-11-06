Асистентът на Компани: Това е на прав път към пълно възстановяване

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани бележи напредък във възстановяването си, но все още няма конкретна дата за завръщането му на пейката на отбора, заяви помощник-треньорът Арън Данкс на пресконференция преди гостуването на отбора в Майнц.

Данкс все още не може да каже кога 40-годишният белгиец ще може да възобнови работата си начело на германския шампион след прилошаването, което получи преди две седмици, и последвалия менингит в периода на паузата за националните отбори.

„Проведох няколко много добри телефонни разговора с Винс. Той звучи много позитивно и изглежда, че е на прав път към пълно възстановяване“, каза Данкс. Помощник-треньорът добави, че все още не е определена дата за завръщането на Компани.

„Паузата за националните отбори дава добра възможност за размисъл и преценка кога той би могъл да се върне“, каза той, като допълни, че всички се надяват това да стане възможно най-скоро.

Под ръководството на помощника на Компани – Данкс, Байерн записа три победи и едно равенство в последните си четири официални мача.

Още една победа може да бъде постигната в събота в Майнц – мястото, където Байерн претърпя последната си загуба като гост (с 1:2 през декември 2024 г.). Оттогава насам Байерн няма поражение в 30 поредни гостувания, като е постигнал 22 победи и 8 равенства.

„Предстои ни важен мач в събота и искаме да завършим тази серия с добър резултат. Но няма да е лесно. Наясно сме с това“, каза Данкс.

Четири дни след победата с 2:0 над Атлетико (Мадрид) в Шампионската лига, в стартовия състав може да има промени.

„При някои играчи трябва да следим натоварването и да преценим дали да им дадем почивка“, обясни Данкс.

Той посочи Алфонсо Дейвис, който все още се нуждае от периоди на почивка след няколко контузии, и отбеляза, че играчът не е в състояние да изиграе няколко пълни мача по 90 минути един след друг.

Германският национал Джамал Мусиала пък се завърна към отборните тренировки след претърпяна мускулна травма. „Но утрешният мач идва твърде скоро за него“, добави Данкс.