Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Жителите на столичния квартал "Дружба 2", пета част, продължават да се сблъскват с проблеми с топлата вода и отоплението. По думите на хората, с които разговаря екипът на ТАРАЛЕЖ, затрудненията са започнали още през август, а сроковете за възстановяване на услугите многократно са били променяни.

"Този проблем продължава от август месец насам. Мисля, че вече е четвърти месец. В сайта на Топлофикация всеки път датата се обновява", разказа жител на квартала, който отглежда малко дете.

Според него притеснителното е, че на различни места са направени изкопи, но не се забелязва активна работа по тях. Той сравни настоящата ситуация с ремонтните дейности през миналата година, когато по думите му е извършена цялостна подмяна на тръбите.

"Миналата година имаше генерален ремонт. Тук беше разкопано абсолютно всичко, включително градинките, но тогава периодът продължи само две или три седмици, защото беше разграфено на различни блокове и части. Сега цялата част няма топла вода от четири месеца", обясни мъжът.

Липсата на топла вода принуждава домакинствата да търсят алтернативни решения. Част от живеещите са монтирали бойлери, докато други използват електрически уреди за затопляне на водата и жилищата си.

"Трудно е. Ползваме проточен бойлер и, доколкото знам, всеки се е снабдил и инсталирал някакъв бойлер",сподели той.

Жителят изрази притеснение и от натоварването на електрическата мрежа през зимните месеци, когато все повече домакинства разчитат на климатици и конвектори вместо на централно отопление.

Според него проблемът вече изисква намеса не само на общинско, но и на държавно ниво.

Друга жителка на квартала разказа, че продължителното прекъсване създава сериозни неудобства за семействата, особено когато в домакинството има деца.

"Аз от години съм с климатик. Просто скоро правих ремонт и не ми се кърти банята, за да си сложа бойлер, но е страшно неприятно. Аз съм сама, децата ми са в съседни блокове и за внуците - да минат четирима човека през банята, колко вода трябва да се стопли", коментира жената.

"Тук, в пета част, сме най-потърпевши. Миналата година поне беше поетапно, сега изведнъж целият квартал сме. Много неприятна история", допълни тя.

Жената постави и въпроса за евентуалните обезщетения на потребителите, които редовно заплащат сметките си, но продължително време не получават услугите.

"Толкова години коректен платец да си, а иначе ще ти начисляват лихва, ако забавиш плащане. С какво ще ни обезщетят?", попита тя.

По думите на интервюираните вече са подавани множество сигнали и е имало протест заради ситуацията. Жителите твърдят, че проблемът е достигнал и до омбудсмана, от когото очакват съдействие.

"Вече е време институциите да се намесят, защото, както се вижда, гласът на хората не се чува особено", коментира един от събеседниците на ТАРАЛЕЖ.

Трета жителка, която също отглежда малко дете, разказа, че семейството ѝ не е било подготвено за поредното удължаване на срока.

"Доста е трудно. Аз съм с малко дете. Миналата година нямахме няколко месеца вода и сега не бяхме подготвени. Най-лошото е, че в последния момент ни информираха, че ще е още един месец", сподели тя.

На въпрос как успява да осигури топла вода за домакинството си жената отговори кратко: "С бързовар".

Според нея използването на електрически уреди вече се отразява на семейния бюджет. Тя изрази недоволство и от факта, че продължава да получава сметки от Топлофикация въпреки проблемите с услугите.

"То се усети. Другото е, че сметките си идват от Топлофикация, по неизвестно каква причина", заяви жената.

Тя посочи още, че търси информация за предстоящ протест на жителите и възнамерява да се включи, ако такъв бъде организиран.

Анкетата на ТАРАЛЕЖ показва, че сред основните притеснения на интервюираните жители са липсата на яснота за сроковете, допълнителните разходи за електроенергия и затрудненията, които продължителното прекъсване създава в ежедневието им.

Хората настояват за конкретна информация кога ще бъдат възстановени топлоподаването и топлата вода, както и дали ще бъдат компенсирани за причинените неудобства.

Както ТАРАЛЕЖ вече съобщи, "Топлофикация София" удължи срока за възстановяване на топлоподаването в пета част на "Дружба 2" до 30 ноември 2026 г. От дружеството обясниха забавянето със сложните условия при ремонта на магистрален топлопровод, който преминава през тесен инсталационен колектор с множество кабели и комуникации. Допълнителни затруднения създават натрупаната вода от предишни течове и обилните валежи.

На 3 ноември жители на квартала излязоха на протест заради продължаващите прекъсвания и многократно променяните срокове. В предишна публикация на ТАРАЛЕЖ беше съобщено и за проблеми в блокове 98 и 128, където живеещи твърдят, че затрудненията с топлата вода са започнали още през август.

Междувременно Комисията за защита на потребителите настоя "Топлофикация София" да изплати неустойки на засегнатите абонати за недоставената топлинна енергия от 1 ноември. От комисията предупредиха, че при неизпълнение могат да бъдат заведени колективни искове срещу дружеството.

Към момента в рамките на анкетата не е представена официална позиция на Топлофикация относно посочените от жителите срокове, начисляваните сметки и възможностите за обезщетение.