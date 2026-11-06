Атанас Пеканов: Искаме да правим политики, които имат финансиране

Запазваме доста сериозна социална програма докато се намалява дефицита. Намаляват се разходите към БВП, намалява се всяка година вземания нов дълг, целта ни е да изпълним изискванията на задлъжнялостта на страната. Това обясни вицепремиерът Атанас Пеканов часове след като беше представен проектобюджет 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

"В държавната администрация не догонваме пълната инфлация. Държавните разходи в последните години растат главоломно, именно тук са най-големите ни мерки. Замразяване на заплатите в сектор МВР и Отбрана, замразяване на заплатите на управляващите", обясни Пеканов.

Пенсиите се вдигат по швейцарското правило със 7,8%. МРЗ е 660 евро, бизнесът се оплаква от повишение, което изкривява възнагражденията, заяви той.

Много обещания са давани без финансиране зад тях. Искаме да правим политики, които имат финансиране. Той каза, че са чували желания да бъдат още по-консервативни, но това не била тяхната политика.

"В първата част на тази година беше обосновано някои фирми с влизането на еврото да повишат цените. Следващо повишаване би се обосновало заради енергийните ресурси", каза Пеканов.

Относно финансирането на младите лекари, Пеканов заяви, че са гарантирали 30 млн. евро повече.

ЕК критикува всички държави, които са в процедура на свръхдефицит. Не ни критикува кой знае колко остро, защото ние сме с най-ниския дефицит от тях, обясни Пеканов.