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Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени
Снимка: БТА

Това е информацията, предоставена от кмета на София Васил Терзиев към 17:00 часа

Отоплението и топлата вода в студентските общежития на територията на Столичната община са възстановени. Това е информацията, предоставена от кмета на София Васил Терзиев към 17:00 часа на Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи пресцентърът на ведомството.

По-рано днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев проведе среща със столичния кмет във връзка с продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в част от общежитията. Министърът подчерта необходимостта от спешни действия за решаване на проблемите, така че да бъдат осигурени нормални условия за живот на студентите с настъпването на зимния сезон.

Васил Терзиев пое ангажимент да предостави актуална информация в рамките на деня. Столичната община реагира своевременно и само няколко часа след срещата потвърди пред МОН, че отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столицата, поясняват от образователното министерство.

На 4 ноември ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски", на Университета за национално и световно стопанство, на Техническия университет в София и на Медицинския университет-София настояха за незабавно възстановяване на топлата вода и за включване на парното в общежитията в Студентския град.

В писмо до „Топлофикация София“ и до „Софийска вода“, подписано от проф. Елиза Стефанова, проф. Димитър Димитров, проф. Георги Венков и проф. Бойчо Ланджов, ректорите на четирите университета призоваха за изясняване на причините и за незабавно включване на парното и топлата вода във всички студентски общежития в района, в които живеят хиляди студенти.

В същия ден от Националното представителство на студентските съвети съобщиха, че са изпратили официална позиция до „Топлофикация София“ ЕАД и до Столичната община с настояване за незабавни действия за възстановяване на отоплението и топлата вода в засегнатите студентски общежития в район „Студентски“, пише БТА.

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