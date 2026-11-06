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Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ
БОК

Днес тя изгледа мачове от състезанията по падел в компанията на Насер Ал-Хелаифи

Председателят на БОК Весела Лечева, която е и председател на Българския стрелкови съюз, се срещна с президента на Пари Сен Жармен  Насер бин Ал-Хелаифи.

Лечева вече е в Доха, където се провеждат две Световни първенства – по стрелба и по падел. Днес тя изгледа мачове от състезанията по падел в компанията на Ал-Хелаифи, който е и министър в правителството на страната си.

Президентът на ПСЖ е бил професионален тенисист. Наградният фонд на Световното първенство по падел е рекордните 1,2 милиона долара.

„Имах удоволствието да гледам мачовете от Световното първенство по падел и да разговарям с Насер бин Ал-Хелаифи. В България този спорт също трупа бързо популярност и съм убедена, че има добро бъдеще. В разговора помежду ни говорихме както за това, така и за амбициите на Катар да бъде домакин на Олимпийски игри“, каза Лечева. 

Като председател на БСС тя се надява националните състезатели да покажат своите истински възможности в следващите дни след колебливото начало в първите дни на Световното първенство по спортна стрелба.

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