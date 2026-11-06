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Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда

Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда
Pixabay

В повишена готовност са били приведени и подразделения на противовъздушната отбрана, както и екипи за търсене и спасяване

Изтребители на сръбските военновъздушни сили са били вдигнати по тревога и са прехванали пътнически самолет на Wizz Air, изпълняващ полет от Брюксел до София, след получен сигнал за възможно взривно устройство на борда. Това съобщи сръбското Министерство на отбраната, цитирано от телевизия РТС.

Сигналът е постъпил в Службата за контрол на въздушното движение на Сърбия и Черна гора (SMATSA), след което военновъздушните сили са задействали процедура за незабавна реакция. Сръбските изтребители са установили визуален контакт с пътническия самолет и са го съпроводили до границата с България. След приключване на операцията те са се върнали в авиобазата в Батайница.

В повишена готовност са били приведени и подразделения на противовъздушната отбрана, както и екипи за търсене и спасяване.

Около 10:30 ч. в района на Шумадия са били чути силни гърмежи, наподобяващи експлозии. От сръбското военно министерство уточниха, че шумът е бил предизвикан от двата изтребителя, които са преминали звуковата бариера по време на операцията.

Властите изразиха съжаление за тревогата сред населението, но подчертаха, че при подобни сигнали бързото прехващане на гражданските самолети е от съществено значение за сигурността.

Междувременно Унгария също съобщи за задействане на изтребители Gripen заради бомбени заплахи срещу три граждански полета. Сред тях е бил и самолетът по маршрута Брюксел – София. Другите два полета са били от Прага към Кипър и Румъния.

Българските Военновъздушни сили също са изпратили изтребители МиГ-29, които да съпроводят пътнически самолети след сигнали за наличие на взривни устройства на борда. Информацията беше публикувана на официалната им страница във Фейсбук.

РТС припомня, че ден по-рано самолет на сръбската авиокомпания Air Serbia, пътуващ за Букурещ, както и най-малко 25 други въздухоплавателни средства в различни части на Европа, са получили бомбени заплахи. Сигналите са довели до нарушения и затруднения във въздушния трафик.

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