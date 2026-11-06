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Партията на Вучич е пред изключване от Европейската народна партия

Партията на Вучич е пред изключване от Европейската народна партия
БТА

Въпросът трябва да бъде разгледан на заседанието на Политическата асамблея на ЕНП на 7 и 8 декември

Европейската народна партия (ЕНП) обсъжда възможността да прекрати членството на Сръбската прогресивна партия (СПП), свързана с бившия сръбски президент Александър Вучич, заради неизпълнение на поети ангажименти към европейското политическо семейство.

Въпросът трябва да бъде разгледан на заседанието на Политическата асамблея на ЕНП на 7 и 8 декември. Още през септември 2025 г. европейската десница започна процедура по проверка дали сръбската формация продължава да спазва условията и задълженията, произтичащи от членството ѝ.

„Нещата не изглеждат добре за СПП“, коментира високопоставен представител на ЕНП пред изданието „Политико“.

По думите му сръбската партия е получила срок, в който да изпълни определени обещания и да предприеме конкретни действия, но това не се е случило.

В рамките на ЕНП обаче няма пълно единодушие относно следващите стъпки. Някои представители смятат, че изключването на СПП би могло да доведе до допълнителна политическа изолация на Сърбия. Според тях партията може да остане в организацията, но при по-строг контрол върху дейността си.

Друг представител на европейската десница посочва, че на този етап се обсъждат два основни варианта – поставяне на конкретни условия, които СПП трябва да изпълни, за да запази членството си, или окончателното ѝ изключване.

Говорител на Европейската народна партия е потвърдил пред „Политико“, че процедурата по случая продължава.

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