АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

Ръководството на Агенция Франс Прес (АФП) осъди днес „насилието, упражнено от силите на реда срещу нейни журналисти по време на ученическите протести и демонстрациите срещу увеличаване на разходите за живот през последните месеци.

Няколко журналисти на агенцията са били удряни с полицейски палки, а един от тях дори е бил улучен с гумен куршум. Вчера фотограф на АФП, който е носел видимо обозначение, че е представител на медиите, е бил ранен по време на сблъсъци между полицаи и протестиращи в Париж. Той е бил ударен пет пъти с полицейска палка - три пъти по каската, която е носел и два пъти по крака, като в резултат на това сега е с фрактура на подбедрицата.

На 17 октомври редактор на агенцията е бил ранен в бедрото от гумен куршум в Лил, в Северна Франция. По това време той също е носел обозначение, че е представител на пресата.

На същия ден видеожурналистка на АФП умишлено е била обстрелвана с водно оръдие в Париж, заедно с колеги от други медии, които също са били с ясно обозначение, че са журналисти. На следващия ден същата журналистка е била ударена с полицейска палка, докато е отразявала друг протест.

Ръководството на АФП заявява, че „осъзнава трудните условия, при които понякога действат силите на реда“, но същевременно „счита за абсолютно необходимо журналистическият статут на представителите на медиите да бъде вземан предвид по време на полицейските действия“.

Агенцията настоява „да бъдат предприети всички необходими предпазни мерки за защита на физическата им неприкосновеност и за да могат те да изпълняват професионалната си мисия“.