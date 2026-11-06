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ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

В преговорния процес участват Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия

Европейската комисия започна преговори с шестте държави от Западните Балкани за включването им в европейската схема „Роуминг като у дома“, която позволява използването на мобилни услуги в ЕС без допълнителни такси. Това съобщиха от Комисията, цитирани от регионалната телевизия Ен1.

В преговорния процес участват Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Инициативата беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на нейна визита в региона през октомври.

Ако процесът приключи успешно, гражданите на шестте държави ще могат да използват мобилните си телефони в страните от Европейския съюз при условията на собствените си абонаментни планове. Това означава разговорите, SMS съобщенията и мобилният интернет да не бъдат таксувани допълнително заради роуминг. Облекчението ще важи и в обратната посока – за гражданите на ЕС, които пътуват в Западните Балкани.

За присъединяването към системата всяка от шестте държави трябва да сключи отделно споразумение с ЕС и да приведе националното си законодателство в съответствие с европейските правила за роуминг.

След изпълнението на тези условия Европейската комисия ще внесе предложение до Съвета на ЕС за одобрение на включването им в общата схема.

През юни 2026 г. Съветът на ЕС даде съгласие за започване на преговорите, припомня Ен1.

Засега Брюксел не посочва конкретен срок за приключване на процедурата, нито дата, от която новите правила могат да започнат да се прилагат. Очаква се споразуменията да бъдат свързани със съществуващите договори за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и държавите от Западните Балкани.

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