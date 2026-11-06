Гълъб Донев: Ако не спрем дълга, катастрофата е сигурна
Правителството не е имало намерение да пренасочва пари от частните пенсионни фондове към НОИ, каза той
"Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взема, за да разплаща старите задължения, катастрофата е сигурна. Вложихме достатъчно усилия още през месец май догодина дефицитът да е намален с близо 4 млрд. евро. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев пред БНТ.
Запитан дали правителството е имало намерение да прехвърли пари от втория пенсионен стълб (частните фондове) към НОИ, той заяви, че това не е било намерение на правителството. Имали сме други разговори с пенсионно осигурителните дружества, каза Донев.
"Водени са разговори и в тази посока, водени са разговори и в друга посока - с други мерки, които да доведат до това гражданите да могат да се възползват при определени обстоятелства към пенсионните си партиди.
Стигнахме до споразумение пенсионно осигурителните дружества да могат да участват в инфраструктурни проекти на държавата. Частният капитал и държавата да си подадат ръка за публично-частно партньорство за изграждане на магистрали, жп инфраструктура. Капиталът, който се набира в пенсионноосигурителните дружества да е полезен за националната икономика. Каквото и да става, винаги става в диалог с тях", каза Гълъб Донев.
На репликата на Божидар Божанов от ДБ, че правителството е предлагало пренасочване на финансиране от пенсионносигурителните дружества, Донев каза, че са комуникирали с Европейската комисия. "Ние сме в диалог с пенсионноосигурителните дружества. С тях имаме съвсем друга политика. Правителството търси средства, за да запълни огромната дупка в публичните финанси", каза вицепремиерът и финансов министър.