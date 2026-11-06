Гълъб Донев: Ако не спрем дълга, катастрофата е сигурна

"Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взема, за да разплаща старите задължения, катастрофата е сигурна. Вложихме достатъчно усилия още през месец май догодина дефицитът да е намален с близо 4 млрд. евро. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев пред БНТ.

Запитан дали правителството е имало намерение да прехвърли пари от втория пенсионен стълб (частните фондове) към НОИ, той заяви, че това не е било намерение на правителството. Имали сме други разговори с пенсионно осигурителните дружества, каза Донев.

"Водени са разговори и в тази посока, водени са разговори и в друга посока - с други мерки, които да доведат до това гражданите да могат да се възползват при определени обстоятелства към пенсионните си партиди.

Стигнахме до споразумение пенсионно осигурителните дружества да могат да участват в инфраструктурни проекти на държавата. Частният капитал и държавата да си подадат ръка за публично-частно партньорство за изграждане на магистрали, жп инфраструктура. Капиталът, който се набира в пенсионноосигурителните дружества да е полезен за националната икономика. Каквото и да става, винаги става в диалог с тях", каза Гълъб Донев.

На репликата на Божидар Божанов от ДБ, че правителството е предлагало пренасочване на финансиране от пенсионносигурителните дружества, Донев каза, че са комуникирали с Европейската комисия. "Ние сме в диалог с пенсионноосигурителните дружества. С тях имаме съвсем друга политика. Правителството търси средства, за да запълни огромната дупка в публичните финанси", каза вицепремиерът и финансов министър.